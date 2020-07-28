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28 Temmuz 2020 Salı 09:40:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2020 Salı 09:40:00

Tokat'ta silahlı kavgada 2 kardeş öldü, 4 kişi yaralandı

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Tokat'ın Niksar ilçesinde iki akraba grubu arasında çıkan kavgada iki kardeş yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Edili köyünde eski muhtar İ.Ö. ve oğlu S.Ö. ile akrabaları İsmet ve kardeşi Serkan Özyurt arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Aile üyelerinin de karıştığı kavgada av tüfeğiyle vurulan İsmet ve Serkan Özyurt olay yerinde hayatını kaybetti. İki kardeşinin cesedi Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kavgada İ.Ö ile G.Ö, B.Ö. ve K.Ö. de yaralandı. Yaralılar Niksar ve Tokat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olaya ilişkin şüpheli S.Ö'yü gözaltına aldı.

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