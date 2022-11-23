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23 Kasım 2022 Çarşamba 23:18:00 - Güncelleme:23 Kasım 2022 Çarşamba 23:18:00

Tokat'ta özel hastanede hastaya şiddet uygulayan 2 sağlık personeline disiplin cezası

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Koca, Tokat'ta yoğun bakım servisindeki hastaya karşı şiddet ve kötü muamele gösteren 2 yoğun bakım çalışanından birinin 3 yıl süreyle meslekten men edildiğini, diğerinin ise 6 aylık mesleki eğitimden geçmek zorunda olacağını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tokat'ta faaliyeti durdurulan özel hastanedeki olay sebebiyle yürütülen soruşturma sonucunda, yoğun bakım servisindeki bir hastaya karşı şiddet ve kötü muamele gösteren 2 yoğun bakım çalışanına verilen cezaların Sağlık Meslekleri Kurulu'nda bugün karara bağlandığını bildirdi.

Fahrettin Koca, söz konusu çalışanlara yönelik verilen cezalar konusunda şunları kaydetti:

"Söz konusu 2 sağlık personelinden biri 3 yıl süreyle meslekten men edildi. Süre sonunda, bir sağlık kurumunda çalışabilmesi için 18 aylık mesleki ve etik eğitimi alma mecburiyeti var ve tekrar bir yoğun bakımda çalışması söz konusu değildir. Sağlık Meslekleri Kurulu'nun kararına göre, diğer sağlık personeli 6 aylık mesleki eğitimden geçmek zorunda, artık yoğun bakımda çalışamaz.

Bağışlanamaz davranışlarıyla toplumu ve sağlık camiasını üzenler, davranışlarının hesabını yargı önünde de mutlaka verecektir."

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya
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