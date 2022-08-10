Tokat'ta antik tiyatro heyecanı

Tokat'ın Zile ilçesindeki Zile Kalesi'nin kuzeydoğusunda yer alan ve kayalar oyularak yapılan antik tiyatro, turizme kazandırılmayı bekliyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Murat Tekin, "Kayalara oyulmuş olması bu antik tiyatroyu Türkiye'deki antik tiyatrolar arasında önemli ve özel kılıyor" dedi.

