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02 Mayıs 2023 Salı 22:23:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2023 Salı 22:23:00

Togg'a ilk modifiye Adana'dan

Kaynak: İHA

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Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'u Adana'da satın alan bir kişi, aracını kentin sıcağından korumak için camlarına film kaplatıp, rengi de güneşten solmasın diye boya koruma filmi yaptırdı.

Türkiye'nin otomobili Togg, T10X modeli 7 ilde hak kazanan kullanıcılara hafta sonu teslim etti. Adana'da da Togg'u ilk alan kişi 60 yaşındaki emekli Mehmet Ataş oldu. Sarıçam ilçesinde yaşayan ailenin evine akıllı araçları pazar günü teslim edildi.

İLK İŞLERİ MODİFİYE OLDU

Anadolu rengi araçlarını alan Ataş ailesi, ilk iş olarak cam filmi kaplatıp kaputa da boya koruma filmi kaplattırdı. Aile, araçlarını kentin sıcağından korumak için modifiyeyi yaptırdıklarını söyledi.

Togg'a modifiyeyi yapan usta İsmet Sütcü, "Tüm camlarına cam filmi yaptık. Ayrıca motor kaputu ve kalan bütün aksamlarına şeffaf kaplama yaptık. Aracın uzun süre boyasını korumak için. Adana'da ilk defa bize kısmet oldu, tabi ki mutluyuz. Ailemize Allah kazasız belasız binmeyi nasip etsin. Adana sıcak bir memleket. Camlara bu nedenle cam filmi, araçta da boya yüzeyince güneş yanıkları oluşmasın diye şeffaf folyo kaplama uyguladık" diye konuştu.

Öte yandan Sütcü, Togg T10X'u çok beğendiğini söyleyerek, "Araç çok güzel. Görünüş hatları çok güzel. Yeni çıkan bir araç olmasına rağmen standartların üzerinde bir araç" dedi.

Etiketler : Togg milli otomobil Togg'a ilk modifiye adana
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