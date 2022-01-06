Tır şoförünün eşi camdan fırlayarak aracın altında kaldı
Kaynak: TRT Haber
Kocaeli'de tır otobüse çarptı. Kazada tır şoförünün araçta bulunan eşi, camdan fırlayarak yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde D-100 karayolu yan yol üzerinde meydana geldi.
Soner Koçer'in kullandığı tır, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu otobüse yandan çarptı.
EMNİYET KEMERİ TAKILI DEĞİLDİ
Emniyet kemeri takılı olmayan sürücünün eşi Feride K., ön camdan fırlayarak tırın altında kaldı.
İtfaiye ekipleri, Feride K.'yi tırın altında sıkıştığı yerden kurtardı. Hastaneye kaldırılan yaralı kadın tedavi altına alındı.
- Tır şoförünün eşi camdan fırlayarak aracın altında kaldı
- İstanbul'daki hastanelerde aşı ve test kuyruğu
- Ankara'da asayiş uygulamalarında yakalanan 325 kişi tutuklandı
- Eşini öldüren 70 yaşındaki sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi
- Kayseri'de PKK ve El Nusra'ya operasyon! Gözaltına alındılar
- Lavaş ekmeğe sarıp gizlemiş! Oğluna gönderdiği dürüm dönerin içinden çıktı