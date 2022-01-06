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Tır şoförünün eşi camdan fırlayarak aracın altında kaldı
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06 Ocak 2022 Perşembe 00:00:00 - Güncelleme:06 Ocak 2022 Perşembe 00:00:00

Tır şoförünün eşi camdan fırlayarak aracın altında kaldı

Kaynak: TRT Haber

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Kocaeli'de tır otobüse çarptı. Kazada tır şoförünün araçta bulunan eşi, camdan fırlayarak yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 karayolu yan yol üzerinde meydana geldi.

Soner Koçer'in kullandığı tır, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu otobüse yandan çarptı.

EMNİYET KEMERİ TAKILI DEĞİLDİ

Emniyet kemeri takılı olmayan sürücünün eşi Feride K., ön camdan fırlayarak tırın altında kaldı.

İtfaiye ekipleri, Feride K.'yi tırın altında sıkıştığı yerden kurtardı. Hastaneye kaldırılan yaralı kadın tedavi altına alındı.

Etiketler : emniyet itfaiye soner koçer kaza
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