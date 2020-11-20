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20 Kasım 2020 Cuma 14:45:00 - Güncelleme:20 Kasım 2020 Cuma 14:45:00

Tilkiyle dost oldu

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Kastamonu'da yaşayan Yüksel Çelik (62), ormanda yürürken bir tilki yavrusu gördü ve her gün aynı saatte oraya giderek onu beslemeye başladı.

Evinden 4 kilometre uzaklıktaki ormanlık alana her gün yürüyerek giden Yüksel Çelik, burada kendisini bekleyen iki kedi ile tilkiyi besliyor. Tilkinin saat 15.00'ten sonra alana geldiğini söyleyen Çelik, "Tilkinin gündüz çıkıp insanların yanına geldiğini pek göremezsiniz. Bana çok alışkın olduğu için geliyor. Vahşi bir tilkiyi elinle beslemek kelimelerle tarif edilmez, harika bir duygu. Diğer insanların bir kötülük yapmasından korkuyorum. Her vatandaş bu şekilde yapamayabilir. Ama dağlara bir şeyler bıraksınlar. Hayvanlar gelip kokusundan olsa mutlaka bulurlar. Bir sürü aç hayvan var" diye konuştu.

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