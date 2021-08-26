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26 Ağustos 2021 Perşembe 16:30:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2021 Perşembe 16:30:00

Tilki ile çiftçinin örnek dostluğu

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Bingöl'ün Yedisu İlçesi Şorik mevkisinde yaşayan 65 yaşındaki Tevfik Şavin, iki buçuk ay önce bahçesine giren tilkiye yiyecek vermeye başladı.

Bingöl'ün Yedisu İlçesi Şorik mevkisinde yaşayan 65 yaşındaki Tevfik Şavin, iki buçuk ay önce bahçesine giren tilkiye yiyecek vermeye başladı. Kümesteki tavukları yakalayıp götürmesine rağmen tilkiyi beslemeye devam eden Tevfik Şavin ile hayvan arasında zamanla bir bağ oluştu.

"Mamişko" ismini verdiği tilkisini eliyle besleyen çiftçi Şavin, "Yiyecek vermediğim zaman bana kızıyor. Ben ona alıştım, o da bana. Çok akıllı ama tavuklarımı yemeye devam ediyor. Ceketimi, pantolonumu çekiyor. Ona verdiğim balıkların alıp arkadaşlarına götürüyor " diye konuştu.

Etiketler : Bingöl Yedisu İlçesi Şorik mevkisi Tevfik Şavin
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