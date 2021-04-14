  • BIST
    1402.99
  • Dolar
    8,0710
  • Euro
    9,6634
  • Altın
    452,4210
İstanbul
7 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Can Ataklı'dan itiraf gibi sözler: İşaret fişeği olabilir
Başkan Erdoğan duyurdu: İlk atışta hedefi tam isabetle vurdu
"Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz"
Ayasofya'da ilk iftar ezanı
THY'den yeni kısıtlama sonrası açıklama
Kısmi kapanmadan kimler muaf olacak? Liste paylaşıldı
Lübnan ile İsrail arasında "Akdeniz" anlaşması
NASA'nın yarışmasında Van Gölü fotoğrafı birinci seçildi
Uzaktan eğitim 15 Nisan'da başlıyor
İçişleri Bakanlığı valiliklere 'Kısmi Kapanma' konulu genelge gönderdi
Kamuda mesai saatlerine ilişkin genelge Resmi Gazete'de
Sahuru renklendiren davulcu
Mavera'yı film gibi çektik
Spor hocasıyla diyeti bozdu
Aile boyu sahilde tur
Sen benim sonsuzumsun!
Pandemi bitene kadar proje yok
Başarısının sırrı klişelerden uzak durmak
Kilo alamıyorum!
Ünlü olmak özgürlüğü kısıtlıyor
Sahurda yumurta yiyin, iftarda tatlıdan kaçının
Ailenizde göz tansiyonu varsa 7 kat risktesiniz
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 14 Nisan
Fazla tuz ödeme sebep oluyor
14 Nisan 2021 Çarşamba 13:00:00 - Güncelleme:14 Nisan 2021 Çarşamba 13:00:00

THY'den yeni kısıtlama sonrası açıklama

ABONE OL

Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs tedbirleri nedeniyle alınan yeni kısıtlama kararı sonrası uçuşu olan yolcuların seyahat belgeleri ile havalimanına gidebileceklerini bildirdi.

Türk Hava Yolları (THY), Kovid-19 tedbirleri nedeniyle alınan yeni kısıtlama kararı sonrası uçuşu olan yolcuların seyahat belgeleri ile havalimanına gidebileceklerini bildirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Değerli misafirlerimiz, sizi, sağlığınızı koruyarak bulutların üzerine taşımaya devam ediyoruz. Uçuşu olan misafirlerimiz seyahat belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler."

Etiketler : thy koronavirüs kısıtlama
İstanbul Yansın'la listelerde

İstanbul Yansın'la listelerde
Çanakkale'de inzivada

Çanakkale'de inzivada
İspanyol şarkıcı Mario Morato'yu tercih etti

İspanyol şarkıcı Mario Morato'yu tercih etti
Afrika'da çocuklara diş eğitimi

Afrika'da çocuklara diş eğitimi
Sağlık çalışanları için podyumda

Sağlık çalışanları için podyumda
Yapımcılık sadece parayla yapılamaz

Yapımcılık sadece parayla yapılamaz
Yavuz Sultan Selim ertelendi

Yavuz Sultan Selim ertelendi
Önce hanım sonra yolcular

Önce hanım sonra yolcular
Her şey kızının hayalleri için

Her şey kızının hayalleri için

EN ÇOK OKUNAN HABERLER