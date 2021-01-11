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11 Ocak 2021 Pazartesi 19:23:00 - Güncelleme:11 Ocak 2021 Pazartesi 19:23:00

THY yolcuları uyardı: Ventilli maske takmayın

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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yetkili otoritelerce uçak içinde ventilli (filtreli) maske kullanımının yasaklandığını belirterek yolcuları uyardı.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürlüğü'nden uçağa binecek yolcuları maske konusunda uyardı. Son zamanda oldukça popüler hale gelen ventilli maskelerle ilgili açıklama yaşan THY Genel Müdürlüğü'nden, kullanılmaması gerektiğini açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürlüğü'nden, uçak içerisinde yolcuların kullandığı maskelerle ilgili açıklamasında, "Uçak içinde ventilli maske lütfen takmayınız." dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ventilli (filtreli) maskelerin yetkili otoriterlerce yasaklandığını belirterek, "Uçak içinde VENTİLLİ MASKE lütfen takmayınız. Yolcuların sağlığı için uçak içinde ventilli maske kullanımı otoritelerce yasaklanmıştır. Kabin memurlarımız sağlık kurallarına uyum için ventilli maskenizi değiştirmenizi talep etmektedirler. Lütfen sağlık için yardımcı olalım" dedi.

Etiketler : thy Sosyal medya korona maske virüs uçak
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