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18 Ekim 2021 Pazartesi 16:00:00 - Güncelleme:18 Ekim 2021 Pazartesi 16:00:00

THY ekibi, güneş kremiyle hata kurtarıyor

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Türk Hava Yolları (THY) uçuş ekiplerinden kurulu İyilik Dostları oluşumu yaptığı bir çalışmayla Senegal'in başkenti Dakar'ın kırsallarında, güneşten saklanan albino hastası çocukların yaraları için güneş kremi götürdü.

Türk Hava Yolları (THY) uçuş ekiplerinden kurulu İyilik Dostları oluşumu yaptığı bir çalışmayla Senegal'in başkenti Dakar'ın kırsallarında, güneşten saklanan albino hastası çocukların yaraları için güneş kremi götürdü.

Cilde renk veren melanin pigmentinin eksikliği nedeniyle, kara kıta Afrika'da bembeyaz bir vücutla dünyaya gelen Albinolar başta cilt kanseri ve görme bozuklukları olmak üzere pek çok sağlık sorununun tehdidi ile yaşıyor.

Etiketler : Türk Hava Yolları THY İyilik Dostları lbino hastası çocukları
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