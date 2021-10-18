THY ekibi, güneş kremiyle hata kurtarıyor

Türk Hava Yolları (THY) uçuş ekiplerinden kurulu İyilik Dostları oluşumu yaptığı bir çalışmayla Senegal'in başkenti Dakar'ın kırsallarında, güneşten saklanan albino hastası çocukların yaraları için güneş kremi götürdü.

Cilde renk veren melanin pigmentinin eksikliği nedeniyle, kara kıta Afrika'da bembeyaz bir vücutla dünyaya gelen Albinolar başta cilt kanseri ve görme bozuklukları olmak üzere pek çok sağlık sorununun tehdidi ile yaşıyor.