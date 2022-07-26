THY bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı

THY bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "30 Eylül 2022 (dahil) tarihine kadar Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir" bilgisine yer verildi.

Değişiklik ve iade işlemlerinin acenteden, web sitesinden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezinden tamamlanebileceğini ifade edildi.