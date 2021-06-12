Tezi için bir yıl göçerlerle yaşadı

Kadınlarla yemek yapıp çocuklara ve hayvanlara bakan Akgün, at sırtında günlerce yolculuk yaparak günlük hayatı kayıt altına aldı. Bu süreçte birlikte vakit geçirdiği çocuklara okuma yazma öğreten Akgün, geçen yıl başladığı tezi için yürüttüğü alan taramasını bitirdi. Özlem Akgün, son olarak sürüleriyle Batman'dan Muş'un Malazgirt ilçesine gelen göçerlere eşlik etti.



Göçerlerin gündüz sürekli çalıştığını, gece de çadırda babalarından, dedelerinden duydukları hikayeleri anlattıklarını kaydeden Akgün, sözlerine şöyle devam etti: "Aldığım kayıtları hem tezimde hem de akademik hayatımda kullanmayı düşünüyorum. Gezdiğim yaylalarda yaklaşık bir ay kalıyorum. Sabah kalktığımda onlara yardım ediyor, yemek yapıyorum. Akşam oturup sohbet ediyoruz. Bunların hepsini kayıt altına alıyorum. Çocukları uyandığında beşiğini sallıyorum, kadınlarla beraber su taşıyorum. Alan araştırmasının tamamlanmasıyla çadırdaki yaşamım da bitti. Artık kendi düzenime geçeceğim. Bu sürede en çok dikkatimi çeken şey zorlu yaşam koşulları ve kadınların karınca gibi sürekli çalışması oldu. Burada kızlar okuma yazma öğrenmek istiyordu, ben de boş zamanlarımda onlara okuma yazma öğrettim."