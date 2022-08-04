Tesbih severleri buluşturan kahvehane

Amasya'nın Merzifon ilçesi Eski Ekin Pazarı Sokak'ta yer alan bir kahvehanede salı ve cuma günleri tezgah açan tesbih satıcıları, oltu taşından kehribara, Osmanlı dönemine ait tesbihlerden farklı çeşitlere kadar çok sayıda ürünü sergiliyor. Tesbihin yanı sıra antika saat satıcılarının da buluşma noktası haline gelen kahvehanede tesbih tanelerinin sesleri birbirine karışıyor.

