Tesadüfle gelen şampiyonluk
Antalya'da atletizm pistinden bisikletiyle geçen Emre Göktürk, antrenör Alper Başyiğit ile karşılaştı.
Antalya'da pandemi sürecinde boş kalan atletizm pistinden bisikletiyle geçen Emre Göktürk (21), antrenör Alper Başyiğit ile karşılaştı. Başyiğit'in bisikletiyle tartan pistte ilerleyen Emre'ye "Burada bisiklet sürülmez. İstersen koş" uyarısı, hayatını değiştirdi.
Emre'nin vücut yapısının atletizme yatkın olduğunu gören antrenör, koşu sporuyla ilgilenmesini önerdi. Emre, 1 yılda milli takıma seçildi. Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü kazanan genç atlet, tesadüfen başladığı sporda olimpiyat madalyası hedefliyor.