Ters lale turizmi

Kahramanmaraş Afşin ilçesi Tanır Mahallesi kırsalında bulunan Hurman Çayı boyunca dik vadi yamacında mikroklimal iklimde açan ve 3 haftalık ömrü olan ters laleleri görmeye birçok yerli ve yabancı turist geliyor.



Zorlu bir yolculuğun ardından lalelerin olduğu bölgeye ulaşan amatör ve profesyonel fotoğrafçılar, koruma altına alınan ve halk arasında "Ağlayan gelin", "Hüzün çiçeği" diye de bilinen ters laleleri fotoğraflıyor.