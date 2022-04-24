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24 Nisan 2022 Pazar 02:59:00 - Güncelleme:24 Nisan 2022 Pazar 15:39:00

Ters lale turizmi

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Kahramanmaraş Afşin ilçesi Tanır Mahallesi kırsalında bulunan Hurman Çayı boyunca dik vadi yamacında mikroklimal iklimde açan ve 3 haftalık ömrü olan ters laleleri görmeye birçok yerli ve yabancı turist geliyor.

Kahramanmaraş Afşin ilçesi Tanır Mahallesi kırsalında bulunan Hurman Çayı boyunca dik vadi yamacında mikroklimal iklimde açan ve 3 haftalık ömrü olan ters laleleri görmeye birçok yerli ve yabancı turist geliyor.

Zorlu bir yolculuğun ardından lalelerin olduğu bölgeye ulaşan amatör ve profesyonel fotoğrafçılar, koruma altına alınan ve halk arasında "Ağlayan gelin", "Hüzün çiçeği" diye de bilinen ters laleleri fotoğraflıyor.

Etiketler : Ters lale turizmi Kahramanmaraş Afşin ilçesi Hurman Çayı
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