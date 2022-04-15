'Ters Lale' için koruma timi

Diyarbakır Ergani'de 1515 rakımlı Makam Dağı'nda yetişen "Makam Çiçeği" ile 1200 rakımlı Sakız Dağı'nda görülen, halk arasında ağlayan gelin olarak adlandırılan "Ters Lale" açarak görsel bir şölen sunuyor. Bu çiçeklerin korunmasını sağlamak amacıyla jandarma, polis, güvenlik korucusu ve zabıta ekiplerinden oluşan bir koruma timi oluşturuldu. Ekipler, sürekli devriye görevi yürüterek, çiçeklere zarar verilmemesi için vatandaşları uyarıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Diyarbakır Şube Müdürlüğü ekiplerince de endemik bitki türleri arasında yer alan ters laleleri koparanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etme suçundan 109 bin 593 lira ceza uygulanıyor.

