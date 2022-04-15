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15 Nisan 2022 Cuma 08:02:00 - Güncelleme:15 Nisan 2022 Cuma 15:26:00

'Ters Lale' için koruma timi

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Diyarbakır Ergani'de 1515 rakımlı Makam Dağı'nda yetişen "Makam Çiçeği" ile 1200 rakımlı Sakız Dağı'nda görülen, halk arasında ağlayan gelin olarak adlandırılan "Ters Lale" açarak görsel bir şölen sunuyor.

Diyarbakır Ergani'de 1515 rakımlı Makam Dağı'nda yetişen "Makam Çiçeği" ile 1200 rakımlı Sakız Dağı'nda görülen, halk arasında ağlayan gelin olarak adlandırılan "Ters Lale" açarak görsel bir şölen sunuyor. Bu çiçeklerin korunmasını sağlamak amacıyla jandarma, polis, güvenlik korucusu ve zabıta ekiplerinden oluşan bir koruma timi oluşturuldu. Ekipler, sürekli devriye görevi yürüterek, çiçeklere zarar verilmemesi için vatandaşları uyarıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Diyarbakır Şube Müdürlüğü ekiplerince de endemik bitki türleri arasında yer alan ters laleleri koparanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etme suçundan 109 bin 593 lira ceza uygulanıyor.

Etiketler : Ters Lale Makam Çiçeği 1200 rakımlı Sakız Dağı Diyarbakır Ergani
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