Ters akıntıya yenilen tarih

Antalya kıyılarında farklı yüzyıllarda aynı kaderi paylaşan, en eskisi 2700 yıllık 8 gemi batığı bulundu.

5 BİN YIL ÖNCESİNİN TİCARET YOLU

Antalya'nın batısında rüzgara göre ters akıntılarıyla bilinen boğazın, batıklarla birlikte Tunç Çağı'na ait çapaların da bulunmasıyla, Akdeniz'in en hareketli deniz ticaret yolu üzerinde 5 bin yıl öncesinde gemilerin korkulu rüyası olduğu ortaya çıktı.

4 AYDA 33 GEMİ BATIĞI BULUNDU

Doç. Dr. Hakan Öniz, Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle 2021 yılında Antalya'dan Mersin'e kadar olan kıyılarda 4 ay süren arkeolojik su altı çalışmalarında, en eskisi 2700 yıllık 33 gemi batığı bulduklarını belirtti. Oniz, 2500, 2400, 2000 ve 1000 yıllık batıkların çoğunun yüklerinin amforalar içerisinde zeytinyağı, şarap, kurutulmuş et ve balık, bakliyat olduğunu kaydetti.

GEMİLERİN KORKULU RÜYASIYDI

Tespit edilen batıklardan 8'inin bulunduğu bölgenin önemine dikkat çeken Doç. Dr. Öniz, Antalya'nın batısındaki bu bölgenin, batıklar ve Tunç Çağı'na ait çapaların ışığında, 5 bin yıldır gemicilerin korkulu rüyası olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Doç. Dr. Öniz, yaklaşık 10 yıldır Antalya ve Mersin kıyılarında devam eden çalışmalarda 350'ye yakın batık bulduklarını vurguladı.