14 Haziran 2021 Pazartesi 18:30:00 - Güncelleme:14 Haziran 2021 Pazartesi 18:30:00
Terörden temizlenen yaylada at yarışı
Bingöl'ün Solhan ilçesinde, terörden temizlenen Şerafettin Yaylası'nda yıllar sonra at yarışları yapıldı.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde, terörden temizlenen Şerafettin Yaylası'nda yıllar sonra at yarışları yapıldı. Solhan Atlı Spor Kulübü Başkanı Abdullah Kurtaran "İnsanlarımız bunlara hasret kalmıştı. Yıllar sonra festival düzenleyip hasreti giderdik" dedi.
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