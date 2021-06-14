  • BIST
    1459.57
  • Dolar
    8,3672
  • Euro
    10,2340
  • Altın
    502,2970
İstanbul
15 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan: NATO'ya ihtiyaç duyulan her yerde ittifak aktif rol üstlenmelidir
Stoltenberg: Caydırıcılık kapasitemizi artıracak adımlar atacağız
Türkiye'de 5 bin 626 yeni vaka tespit edildi
Jandarma damat ve polis gelin nikah masasına üniforma ile oturdu
Başkan Erdoğan-Biden görüşmesi sona erdi
THY ABD uçuşlarında frekans arttırıyor
Ankara'da yağmur yağışı sonrası yollar göle döndü
Kurtulmuş: 2023'teki seçimlerde AK Parti yine açık ara birinci olacak
Rau: NATO ve Avrupa'nın Türk müttefiklerine ihtiyacı var
Dünya genelinde nükleer silah stoğu azalırken operasyonel durumdaki silahların sayısı arttı
4 çocuk annesi sırtından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Türk Kızılaydan Filistin Kızılayına ambulans bağışı
Türkiye'de 34 milyon dozdan fazla aşı uygulandı
Başkan Erdoğan dünyaya ilan etti: Beklediğimiz desteği göremedik
Başkan Erdoğan ile Biden arasında sohbet
ABD-AB arasında kritik Türkiye görüşmesi
NATO Liderler Zirvesi aile fotoğrafı
Uzun soluklu çatışmalar kapıda!
Netanyahu'yu başbakanlık koltuğundan böyle kaldırdılar
Yunan basını: "Atina, Türk İHA'larına karşı çaresiz"
Dünyada ilk kez! Türkiye'de Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne kuruldu
Türkiye'deki dünya devine önemli atama!
Tarihi ziyaret için geri sayım başladı! Türkiye kilit rol oynuyor
Türkiye'nin rolüne vurgu yaptı: İttifakın en önemli ülkelerinden biri
14 Haziran 2021 Pazartesi 18:30:00 - Güncelleme:14 Haziran 2021 Pazartesi 18:30:00

Terörden temizlenen yaylada at yarışı

ABONE OL

Bingöl'ün Solhan ilçesinde, terörden temizlenen Şerafettin Yaylası'nda yıllar sonra at yarışları yapıldı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde, terörden temizlenen Şerafettin Yaylası'nda yıllar sonra at yarışları yapıldı. Solhan Atlı Spor Kulübü Başkanı Abdullah Kurtaran "İnsanlarımız bunlara hasret kalmıştı. Yıllar sonra festival düzenleyip hasreti giderdik" dedi.

Etiketler : Bingöl Şerafettin Yaylası at yarışları
Kaan'ı koluna kazıttı

Kaan'ı koluna kazıttı
Korkutan şaka

Korkutan şaka
Yeni sezonda ekranda!

Yeni sezonda ekranda!
YASEMİN'E ŞARKI YAZDI

YASEMİN'E ŞARKI YAZDI
Tıp çaresiz dua edin!

Tıp çaresiz dua edin!
Sosyal medya detoksu

Sosyal medya detoksu
Birinciyle sürpriz düet

Birinciyle sürpriz düet
Her şey devletten beklemeyelim

Her şey devletten beklemeyelim
Doğa içinde mutluyuz

Doğa içinde mutluyuz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER