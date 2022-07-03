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03 Temmuz 2022 Pazar 20:00:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2022 Pazar 20:00:00

Terör bitti, huzur geldi

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Şırnak'ın Uludere ilçesinin Irak sınırındaki Evil Kanyonu, manzarası, derin vadileri ve soğuk suyu ile doğaseverleri ağırlıyor. Vatandaşlar son yıllarda sağlanan huzurla insanların daha önce gidilmeyen bölgelere gittiklerini belirtiyor.

3 BİN METRE UZUNLUĞUNDA

Uludere'nin Ortabağ köyüne 8 kilometre uzaklıktaki kanyon, büyük ilgi görüyor. Yaklaşık 3 bin metre uzunluğu, ortalama 2 metre su derinliği ve 140 metre yüksekliğiyle her mevsim ayrı güzelliğe sahip olan Evil Kanyonu, yılın bu döneminde yeşile büründü. Kanyon, manzarasıyla fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Kimi ziyaretçiler piknik yaparak soğuk suda serinlerken yürüyüş yapmayı tercih edenler de doğa ile iç içe huzurlu vakit geçiriyor.

TURİZME KAZANDIRILMASINI İSTİYORLAR

Ziyaretçilerden Şefik Kara, yaz aylarında her hafta sonu arkadaşlarıyla Evil Kanyonu'na geldiklerini söyledi. "Arkadaşlarla yüzmeye ve piknik yapmaya geliyoruz. Bu güzel doğayı herkesin görmesi gerekiyor. Buranın keşfedilip turizme kazandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullanan Kara, bu doğal güzelliklerin herkesçe bilinmesini istediklerini belirtti. Sadık Enç de kanyonun güzel manzarası ve soğuk suyuyla ziyaretçilerini ağırladığını ifade etti.

KANYONDA PİKNİK VE YÜZME KEYFİ

Ortabağ köyü sakinlerinden Nurettin Oslu, son yıllarda sağlanan huzurla insanların daha önce gidilmeyen yerlere, bölgelere gittiklerini, Evil Kanyonu'nun da bu doğal güzelliklerden biri olduğunu söyledi

Etiketler : evil kanyonu terör şırnak
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