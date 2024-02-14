Terk edilenlere özel 14 Şubat!

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Sevgililer Günü'nü yalnız geçirecekleri unutmayan bir şef, Beyoğlu'ndaki restoranında 14 Şubat'ta "Anti Sevgililer Günü" yemeği düzenleyecek.

Sevgililer Günü'nü yalnız geçirecek olanları unutmayan bir şef, Beyoğlu'ndaki restoranında 14 Şubat'ta "Anti Sevgililer Günü" yemeği düzenleyecek. Şef Arzu Gasimova, işletmesinin sosyal medya hesabından yalnızca bekar veya terk edilmiş kişilerin katılabileceği organizasyonu duyurdu.

Pijama ve eşofman da dahil depresif kıyafet giyilmesi şartının bulunduğu yemeğe kısa sürede 10 kadın rezervasyon yaptırdı. Etkinlik zamanı restoranı kalp şeklinde siyah balonlarla süsleyeceklerini bildiren Gasimova, yemekten sonra her konuğa "acınası çiçek aranjmanı" hediye edileceğini söyledi.

Gasimova, restoranın baş köşesinde bulunan piyanosuyla 14 Şubat'ta konuklarına duygusal şarkılar çalıp mini bir konser vereceğini söyledi.

Konuklarına deniz ürünlerinden oluşan yemekleri şenlendirerek farklı konseptte bir menüyle sunacağını vurgulayan Gasimova, ayrıca üzerine domates ve sebzeler konulan İtalyan ekmeğini eski sevgililerini andırması amacıyla insan şeklinde kesip servis edeceğini sözlerine ekledi.

Etiketler : 14 şubat sevgililer günü anti sevgililer günü
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