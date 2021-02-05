Terasta topraksız sera

Iğdır'da oto tamirciliği yapan Gürbüz Alkazak, arazisi olmadığı için iş yerinin teras katına topraksız sera kurdu. Sadece su ve gübre kullanılarak yaptığı serada domates, biber, salatalık ile marul yetiştiren ve yılda iki kez hasat yapan Alkazak, ürettiği sebzeleri satarak ek gelir kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

