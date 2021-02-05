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05 Şubat 2021 Cuma 09:18:00 - Güncelleme:05 Şubat 2021 Cuma 17:16:00

Terasta topraksız sera

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Iğdır'da oto tamirciliği yapan Gürbüz Alkazak, arazisi olmadığı için iş yerinin teras katına topraksız sera kurdu.

Iğdır'da oto tamirciliği yapan Gürbüz Alkazak, arazisi olmadığı için iş yerinin teras katına topraksız sera kurdu. Sadece su ve gübre kullanılarak yaptığı serada domates, biber, salatalık ile marul yetiştiren ve yılda iki kez hasat yapan Alkazak, ürettiği sebzeleri satarak ek gelir kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

Etiketler : ığdır gürbüz alkazak oto tamirciliği
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