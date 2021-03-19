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19 Mart 2021 Cuma 17:00:00 - Güncelleme:19 Mart 2021 Cuma 17:00:00

Teneffüste tavşan ziyareti

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VAN'ın Tuşba ilçesindeki bir özel okul yönetimi, öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak için sahiplendikleri 10 tavşanı anaokulunun bahçesinde beslemeye başladı. Öğrenciler, teneffüslerde bahçede, öğretmenleriyle tavşanlara havuç yedirip, elleriyle besliyor.

Okulun müdür yardımcısı Selin Öztürk, hayvanlarla çocukların iç içe olduğu proje kapsamında okul bahçesinde tavşan beslediklerini belirterek, "Bu projeye ilk başta 2 tavşanla başladık. Daha sonra tavşanlarımız çoğalmaya başladı. Yavrular küçükken, bizim anaokulu öğrencilerinin elinde büyümeye başladılar. Çocuklarımıza doğa, hayvan sevgisini aşıladığımızı düşünüyoruz. İlk başta çocuklarımız belki çekinerek yaklaşıyorlardı; ama zamanla hayvan sevgisini aldıkları için kolay bir şekilde adapte oldular. Şimdi elleriyle besliyorlar tavşanlarımızı. Havuç yediriyorlar, marullarla besliyorlar. Şu an yaklaşık 10 tavşanımız var. Tabi yerin altında tüneller kazıyorlar. Orada da küçük yavruları var. O yavruların sayısını şu an tam olarak bilmiyoruz. Onlar biraz büyüdükçe yeryüzüne çıkıyorlar. O zaman tam sayıyı tespit edebileceğiz" diye konuştu.

'TAVŞANLARLA OYNARKEN, BAŞKA DÜNYALARA GİDİYORLAR'

Kolejin kurucularından Necmettin Çeliker ise çocukların psikolojik gelişimleri için hayvan sevgisini aşılamaya çalıştıklarını anlatarak, "Geçen yıl tavşanların yanında bir de güvercin ve civcivlerimiz vardı. Çocuklar bunları besliyorlardı kendi elleriyle. Koruyup kolluyorlardı, takip ediyorlardı gelişimlerini. Dolayısıyla bu da onlardaki şefkat ve sahiplenme duygularının ortaya çıkmasına vesile oluyordu. Tabi bu yıl pandemiden dolayı diğer hayvanlarımızı göndermek durumunda kaldık. Sadece tavşanlarımız mevcut. Çocuklarımız tavşanlarla oynarken başka dünyalara gidiyorlar. Çok haz alıyorlar, çok mutlu oluyorlar. Çocukların mutlu oldukları kadar biz de bu hayvanları sevmekten mutlu oluyoruz. Çocuklarımızın şefkat duyguları da bu vesileyle gelişiyor. Okul sadece kuru bilgilerin edindiği bir yer olmamalıdır. Böyle olduğu zaman sadece öğretim oluyor. Eğitim olabilmesi için kişilerin bazı öğrendiklerini davranış biçimi haline getirmesi, duyguların gelişmesi ve kendi başına iş yapma yeteneğinin gelişmesi şarttır" dedi.

Etiketler : van okul öğrenci teneffüs tavşan
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