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06 Ağustos 2020 Perşembe 12:39:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2020 Perşembe 12:39:00

Temmuz ayında yağışlar geçen yıla nazaran yüzde 37 azaldı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, temmuz ayında yağışlar normale göre yüzde 14, geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 37 azaldı.

Türkiye'de temmuz yağışları normale göre yüzde 14, geçen yılın temmuz ayına kıyasla yüzde 37 azaldı.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hazırlanan temmuz ayına ilişkin yağış raporundan yaptığı derlemeye göre, geçen ay yağışlar normalin ve geçen yıl yağışlarının altında gerçekleşti.

Temmuzda Marmara Bölgesi, İç Anadolu'nun batısı, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerindeki yağışlarda normallere göre yüzde 80'in üzerinde azalış oldu.

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Erzincan ile Iğdır çevreleri ise normalinin 2 katından fazla yağış aldı. Buna karşın Çanakkale, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve Hatay'da 1 milimetreden az yağış kaydedildi.

Ülke genelinde temmuz yağışları 14,1 milimetre olarak gerçekleşti. Temmuz ayı yağışlarının normali 16,4 milimetre ve geçen yılın aynı ayında yağış miktarı 22,3 milimetre olmuştu. Yağışlarda normale göre yüzde 14, geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 37 azalma oldu.

MARMARA'DA YAĞIŞ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALDI

Bölgelere göre temmuz ayı yağış durumuna bakıldığında ise Marmara Bölgesi'ndeki yağışlarda normale göre yüzde 79, geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 89 düşüş yaşandı.

Ege Bölgesi'nde de temmuz ayı yağışı normaline göre yüzde 41, geçen yılın temmuz ayı yağışlarına göre yüzde 67 azalma görüldü.

Akdeniz Bölgesi'nde de yağışlar, normaline göre yüzde 74 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 82 geriledi.

İç Anadolu Bölgesi'nde temmuz ayında yağışlar normaline göre yüzde 54, geçen yılın temmuzuna göre yüzde 69 azaldı.

Karadeniz Bölgesi'nde aynı ayda yağışlar 37,4 milimetreyle normal civarında gerçekleşirken, geçen yılın temmuz ayı yağışlarına göre yüzde 30 azalma meydana geldi.

DOĞUNUN ALDIĞI YAĞIŞ MİKTARI ARTTI

Yağış, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise normaline göre yüzde 47, geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 100'den fazla arttı. Bölgeye temmuzda düşen yağış ortalaması 23,1 milimetre oldu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de yağışlarda normaline göre ve geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 100'den fazla artış gerçekleşti. Bölgeye temmuzda ortalama 2,6 milimetre yağış düştü. 

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