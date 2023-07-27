Temmuz ayı, "en sıcak ay" olarak kayıtlara geçecek

Temmuz ayı, "en sıcak ay" olarak kayıtlara geçecek

Copernicus verileri, Temmuz 2023'ün çok yüksek ihtimalle kayıtlardaki "en sıcak temmuz" ve "en sıcak ay" olacağını gösterdi. Böylece Temmuz 2019'daki en sıcak ay rekorunun kırılması bekleniyor.

Küresel ortalama sıcaklık artışı, temmuzun ilk ve üçüncü haftasında sanayi öncesi döneme göre 1,5 dereceden fazla oldu.

EN SICAK GÜN 6 TEMMUZ



6 Temmuz günü, Ağustos 2016'daki ortalama sıcaklık rekorunu geçerek küresel ortalama yüzey hava sıcaklığının en yüksek olduğu gün olarak kayıtlara geçti.

Küresel ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı da mayıstan beri yılın bu zamanına kıyasla oldukça yüksek seyretti.

Yüksek hava sıcaklığının Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa'daki sıcak dalgalarıyla bağlantılı olduğu kaydedildi.

Yüksek hava sıcaklıklarının, Kanada ve Yunanistan gibi ülkelerde görülen orman yangınlarının yanı sıra halk sağlığı, çevre ve ekonomiye de etki ettiği belirtildi.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktörü Carlo Buontempo, rekor düzeye çıkan hava sıcaklıklarının küresel hava sıcaklıklarındaki artış eğiliminin parçası olduğunu bildirdi.

Artan sıcaklıkların ana sebebinin insan kaynaklı faaliyetler sonucu açığa çıkan gazlar olduğunu vurgulayan Buontempo, temmuzda rekor kıran sıcaklıkların artmaya devam edeceğini beklediklerini ifade etti.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ACI GERÇEĞİ VE GELECEĞİN HABERCİSİ"



DMÖ Genel Sekreteri Petteri Taalas da "Temmuzda milyonlarca kişiyi etkileyen aşırı hava olayları, maalesef iklim değişikliğinin acı gerçeği ve geleceğin habercisi." ifadesini kullandı.

Taalas, sera gazı salımını düşürme ihtiyacının öncekinden daha acil olduğuna işaret ederek, "İklim konusunda harekete geçmek lüks değil, mecburiyettir." uyarısında bulundu.

DMÖ'ye göre, gelecek 5 yıldan birinin kayıtlardaki en sıcak yıl olma ihtimali yüzde 98.