VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İngiltere düşen F-35 için ABD'den yardım istedi
Gemideki işini bırakarak tasarladığı evler tatilin adresi oldu
Türkiye'de 22 bin 234 yeni vaka tespit edildi
Yarın gece son 6 asrın en uzun Ay tutulması yaşanacak
Google AFP'ye telif hakkı ödeyecek
Yunanistan'a ait F-16 savaş uçağı düştü
Pamukkale, sonbaharda da turistleri ağırlıyor
Bakan Çavuşoğlu, Moldova Cumhurbaşkanı ve Başbakanıyla görüştü
Putin Batı'yı uyardı: Kırmızı çizgilerimizi hafife alıyorsunuz
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden az düştü
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten dünyaya 'Yunanistan' tepkisi
Lahor'da hava kirliliği tehlike verici boyuta ulaştı
Bayraktar TB2'yi kopyaladılar!
Dünyanın 'yakut deposu'nda kirli oyun!
"Çılgın Proje" ile ilgili heyecanlandıran açıklama
Faiz kararı sonrası altından ilk tepki
"Türkiye olmadan çözüm olmaz"
Başkan Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Mobılefest Dijital Teknolojiler Fuarı sona erdi
4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali'nin “Kısa Film Atölyesi” gerçekleşti
AK Parti'den asgari ücret açıklaması
Kaçak FETÖ'cü eski emniyet müdürü yakalandı
Başkan Erdoğan'ın 2018'deki ziyaretini hatırlattı: O bize bir söz verdi
18 Kasım 2021 Perşembe 20:00:00 - Güncelleme:18 Kasım 2021 Perşembe 20:00:00

Temizlik bahane vefa şahane

ABONE OL

Konyalı liseli kızlar, ‘Temizlik bahane' adlı projeleri kapsamında düzenli olarak yaşlıları evlerinde ziyaret ediyor.

Kızlar ev sahipleriyle sohbet edip yalnızlıklarını paylaşıyor, sonra da bahçeleri temizleyip, çevreyi düzenliyor.

70 KIZ ÖĞRENCİ TEK YÜREK OLDU

Konya'nın Sarayönü İlçesi'nde Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri alanında eğitim gören 70 kız öğrenci, "Temizlik Bahane" projesiyle gönüller kazanıyor. Teorik eğitimin yanı sıra atölye olanaklarıyla da meslek öğrenen öğrenciler, yaşlıları ve yalnız yaşayanları evlerinde ziyaret ediyor.

YALNIZLIKLARINI PAYLAŞIYORLAR

Kızlar ev sahipleriyle sohbet edip yalnızlıklarını paylaşıyor, sonra da bahçelerde ağaçlardan dökülen yaprakları temizleyip, çevreyi düzenliyor. Projeyi hazırlayan edebiyat öğretmeni Fadime Büyüközdemir, öğrencilerin bu faaliyetle yaşlıların sadece işlerini değil yalnızlıklarını da paylaştıklarını söyledi.

Etiketler : konya vefa yaşlılar
Oğulcan'dan yasaklıyım

Oğulcan'dan yasaklıyım
40 bin lavanta fidesi toprakla buluştu

40 bin lavanta fidesi toprakla buluştu
Aylar sonra kavuştu

Aylar sonra kavuştu
Otizmli Eren, 3 farklı enstrüman çalıyor

Otizmli Eren, 3 farklı enstrüman çalıyor
Yetenek yarışması ertelendi

Yetenek yarışması ertelendi
Temizlik yaparak Instagram'ı hızlandırın!

Temizlik yaparak Instagram'ı hızlandırın!
Ayaklarını yerden kesti

Ayaklarını yerden kesti
Tektaşı taktı

Tektaşı taktı
Fiziği düzgünse istediğini giyebilir

Fiziği düzgünse istediğini giyebilir

EN ÇOK OKUNAN HABERLER