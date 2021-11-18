Temizlik bahane vefa şahane
Konyalı liseli kızlar, ‘Temizlik bahane' adlı projeleri kapsamında düzenli olarak yaşlıları evlerinde ziyaret ediyor.
Kızlar ev sahipleriyle sohbet edip yalnızlıklarını paylaşıyor, sonra da bahçeleri temizleyip, çevreyi düzenliyor.
70 KIZ ÖĞRENCİ TEK YÜREK OLDU
Konya'nın Sarayönü İlçesi'nde Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri alanında eğitim gören 70 kız öğrenci, "Temizlik Bahane" projesiyle gönüller kazanıyor. Teorik eğitimin yanı sıra atölye olanaklarıyla da meslek öğrenen öğrenciler, yaşlıları ve yalnız yaşayanları evlerinde ziyaret ediyor.
YALNIZLIKLARINI PAYLAŞIYORLAR
Kızlar ev sahipleriyle sohbet edip yalnızlıklarını paylaşıyor, sonra da bahçelerde ağaçlardan dökülen yaprakları temizleyip, çevreyi düzenliyor. Projeyi hazırlayan edebiyat öğretmeni Fadime Büyüközdemir, öğrencilerin bu faaliyetle yaşlıların sadece işlerini değil yalnızlıklarını da paylaştıklarını söyledi.
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