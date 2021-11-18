Temizlik bahane vefa şahane

Kızlar ev sahipleriyle sohbet edip yalnızlıklarını paylaşıyor, sonra da bahçeleri temizleyip, çevreyi düzenliyor.

70 KIZ ÖĞRENCİ TEK YÜREK OLDU

Konya'nın Sarayönü İlçesi'nde Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri alanında eğitim gören 70 kız öğrenci, "Temizlik Bahane" projesiyle gönüller kazanıyor. Teorik eğitimin yanı sıra atölye olanaklarıyla da meslek öğrenen öğrenciler, yaşlıları ve yalnız yaşayanları evlerinde ziyaret ediyor.

YALNIZLIKLARINI PAYLAŞIYORLAR

Kızlar ev sahipleriyle sohbet edip yalnızlıklarını paylaşıyor, sonra da bahçelerde ağaçlardan dökülen yaprakları temizleyip, çevreyi düzenliyor. Projeyi hazırlayan edebiyat öğretmeni Fadime Büyüközdemir, öğrencilerin bu faaliyetle yaşlıların sadece işlerini değil yalnızlıklarını da paylaştıklarını söyledi.