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05 Eylül 2020 Cumartesi 00:21:00 - Güncelleme:05 Eylül 2020 Cumartesi 00:21:00

TEM'de zincirleme kaza: 28 araç birbirine girdi

Kaynak: İHA

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Kocaeli İzmit'te Tem Otoyolu'nda 28 araç birbirine girdi. Zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Bekirdere Viyadüğü'nde meydana geldi.

Ankara istikametinde seyir halinde olan 28 araç yola dökülen yakıt nedeni ile kayarak çarpıştı. Feci kazada 1 kişi yaralanırken, ortalık savaş alanına döndü. Kaza sebebi ile TEM Otoyolu’nun Ankara istikameti trafiğe kapandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa süre sonra olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri ise kazaya neden olan akaryakıtın temizlenmesi için kumlama çalışması başlattı.

TEM’DE KİLOMETRELERCE UZUNLUKTA KUYRUK OLUŞTU

Kaza sebebi ile TEM Otoyolu’nun trafiğe kapanan Ankara istikametinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından araçların kaldırılması için çalışma başlattı.

Kazaya karışan araçlar olay yerine çağrılan vinç ve çekicilerle kaldırılıyor. Ekipler yolun tekrar trafiğe açılması için çalışmalarını sürdürürken, savaş alanına dönen TEM Otoyolu havadan görüntülendi.

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