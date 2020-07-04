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Toprak yüklü TIR devrildi, TEM Otoyolu ulaşıma kapandı
04 Temmuz 2020 Cumartesi 07:44:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2020 Cumartesi 07:44:00

TEM Otoyolu'nda toprak yüklü TIR devrildi, yol ulaşıma kapandı

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ESENYURT'ta TEM Otoyolu Hadımköy mevkiinde toprak yüklü TIR devrildi. Olayda, Hadımköy-Anadolu Yakası istikameti trafiğe kapandı. Olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. TIR'ı kaldırma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul istikametinde çicek toprağı yüklü 39 EE 835 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen tır, önce bariyerlere çarptı sonra devrilerek yola savruldu.

Kaza nedeniyle Tem Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Olay yerine gelen ekiplerin yolu açma çalışmaları sürüyor.

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