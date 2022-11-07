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TEM Otoyolu'nda seyir halinde şakalaşan motosikletlilerden biri kaza yaptı, 2 kişi yaralandı
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07 Kasım 2022 Pazartesi 08:31:00 - Güncelleme:07 Kasım 2022 Pazartesi 08:31:00

TEM Otoyolu'nda seyir halinde şakalaşan motosikletlilerden biri kaza yaptı, 2 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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İstanbul TEM Otoyolu'nda devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'nun Gaziosmanpaşa mevkisinde seyir halinde olan ve isimleri öğrenilemeyen iki motosikletli, iddiaya göre şakalaşmak için birbirlerine tekme savurdu. Bu sırada üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikletlerden biri devrildi.

Kazayı gören ve aynı yönde seyir halinde olan 34 EC 4868 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü, yaralıların ezilmemesi için durarak aracıyla yolda barikat oluşturdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, yeni bir kaza yaşanmaması için TEM Otoyolu'nda trafik akışını tek şeritten kontrollü sağladı.

Yola savrulan 2 yaralı sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada kazaya sebep olan diğer motosiklet sürücüsünün, evraklarında eksiklik olduğu için kendisiyle birlikte olan arkadaşına aracı bırakarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Bunun üzerine ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu gözaltına alınan motosiklet sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza nedeniyle TEM'de trafik yoğunluğu oluşurken, devrilen motosikletin kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Etiketler : TEM Otoyolu KAZA itfaiye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri
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