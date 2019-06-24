24 Haziran 2019 15:06 | Pazartesi
TEM Otoyolu'nda 3 araç yandı, İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapandı
TEM Otoyolu Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazasında İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapandı.
Kaza, Bolu TEM Otoyolu Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan kamyon, hafif ticari araç ve tırın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazada 3 araç da yanarak kullanılamaz hale geldi. Kaza sonucu İstanbul istikameti tamamen ulaşıma kapanırken, Ankara yönü ise kontrollü şekilde trafiğe açıldı.
İHA
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