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06 Kasım 2020 Cuma 17:46:00 - Güncelleme:06 Kasım 2020 Cuma 17:46:00

Telefonların efendisi

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20 yıldır telefon biriktiren Şahabettin Özçelik, hepsi çalışır durumdaki bin 700 tane telefonu için evinin bir odasını ayırdı. İki yıl önce 700 telefonu çalındı ama o kalanlara gözü gibi bakıyor.

Van'da telefon tamirciliği yapan Şahabettin Özçelik, 20 yıl önce başladığı mesleğinde eskiyen modelleri biriktirerek kendi koleksiyonunu oluşturmaya karar verdi. Telefon tutkusu nedeniyle bu mesleği seçtiğini sonra da koleksiyona başladığını anlatan Özçelik, "Sürekli yeni modeller çıkıyor. Bir zaman sonra insanların bu telefonları arayıp bulamayacağını düşünerek koleksiyon oluşturmaya karar verdim" dedi.

ALMAK İSTEYEN ÇOK AMA SATMIYOR

Yıllar içinde bin 700 adet telefon biriktirdiğini ama iki yıl önce 700 tanesinin evine giren hırsızlarca çalındığını gözyaşları içinde anlatan Şahabettin Özçelik, "Yeni aldığım ve tamir ettiğim telefonlarım var. Bunlar için evimde bir oda tahsis ettim. Telefonların hepsi çalışır durumda. Bataryaları da duruyor. Her biri çok nadir ve değerli. Daha önce çeşitli tekliflerde bulundular ancak koleksiyonumu vermedim" diye konuştu. 

Etiketler : Şahabettin Özçelik telefon eskiyen telefon
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