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27 Şubat 2021 Cumartesi 09:29:00 - Güncelleme:27 Şubat 2021 Cumartesi 14:19:00

Teleferikli tarla yolu

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AYDIN'ın Çine ilçesinin kırsal Umurköy Mahallesi'nde yaşayanlar, Çine Çayı'nın diğer kıyısındaki tarlalarına, köprü olmadığı için geçen yıl kendi imkanları ile 30 metre çelik halat kullanarak yaptıkları, tek kişilik ilkel teleferikle geçebiliyor.

AYDIN'ın Çine ilçesinin kırsal Umurköy Mahallesi'nde yaşayanlar, Çine Çayı'nın diğer kıyısındaki tarlalarına, köprü olmadığı için geçen yıl kendi imkanları ile 30 metre çelik halat kullanarak yaptıkları, tek kişilik ilkel teleferikle geçebiliyor. Traktörleri ile tarlalarına gitmek istediklerinde 20 kilometre dolaşmak zorunda kaldıklarını belirten mahalleli, köprü yapılmasını istiyor.

Çine ilçesine 16 kilometre mesafedeki kırsal Umurköy Mahallesi'nin 2 kilometre alt kısmından geçen Çine Çayı'na Söke Ovası'nın sulamasında kullanılmak üzere mayıs- eylül ayları arasında Adnan Menderes Barajı'ndan su bırakılıyor. Bu da 50 santimetre kadar olan su seviyesini 3 metreye yükseltiyor. Suyun yükselmesi, nüfusu 622 olan Umurköy Mahallesi'nde yaşayanları zor durumda bırakıyor. Çayın üzerinde köprü bulunmaması nedeniyle, köylüler karşı taraftaki tarlalarına ulaşmakta güçlük çekiyor.

Mahallerine köprü yapılmasını isteyen mahalle sakinleri, geçen yıl, 30 metre çelik halat kullanarak yaptıkları ilkel teleferikle çayın karşı yakasındaki tarlalarına geçebiliyor. Mahalleli, traktörlerini ise ya çay suları yükselmeden önce karşıya geçiriyor ya da 20 kilometre yol giderek, komşu Eskiçine Mahallesi'ndeki köprüden tarlalarına götürebiliyor.

Mahalle sakinlerinden Gürkan Taşdemir, "Çine Çayı'nın Umurköy Mahallesi'ne yakın kesimine bir köprü yapılmasını istiyoruz. Çayın karşısındaki tarlalarımıza sular yükseldiğinde geçmek bizim için eziyet oluyor. 2 kilometre ötedeki tarlalarımıza köprü olmadığı için traktörlerimizi götürmeyip, dolanmak zorunda kalıyoruz" dedi.

Muammer Gündoğdu da çayın karşısına geçebilmek için kendi imkanlarıyla çelik halatlarla teleferik yaptıklarını hatırlatıp, "Bu tek kişilik teleferik sayesinde çayın karşısına geçip, tarlalarımızı sulamaya gidebiliyoruz. Aksi takdirde kilometrelerce yol gitmemiz gerekiyor. Bu da hem düzenli sulama yapmamızı engelliyor hem de bizim için zaman kaybına neden oluyor. Çok güvenli olmasa da teleferik ile tek tek çayın karşısına geçmeyi göze alıyoruz. Tek çare buraya bir yaya ve araç geçebilecek köprünün yapılması" diye konuştu.

Etiketler : aydın teleferik tarla işçiler köylüler köprü
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