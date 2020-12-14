14 Aralık 2020 Pazartesi 23:17:00 - Güncelleme:15 Aralık 2020 Salı 13:39:00
Teknolojiye inat çarklar 300 yıldır dönüyor
Elektrikli un üretim tesislerinin artması ile unutulan 'su ile çarkları dönen un değirmenleri' tekrar tercih edilmeye başlandı.
Muğla’nın Kavaklıdere ilçesi kırsal Çatak Mahallesi’nde dededen toruna geçen 325 yıllık tarihi un değirmeni çayda su olduğu sürece çarklarını döndürüyor. Sabri Yılmaz, “Dede mesleğini sürdürüyoruz. Burası Osmanlı döneminden kalma. Önceden bu çaylarda çok su vardı. 12 ay un öğütülürdü. Şimdi 6 ay dönüyor” dedi.