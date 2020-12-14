Teknolojiye inat çarklar 300 yıldır dönüyor

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesi kırsal Çatak Mahallesi’nde dededen toruna geçen 325 yıllık tarihi un değirmeni çayda su olduğu sürece çarklarını döndürüyor. Sabri Yılmaz, “Dede mesleğini sürdürüyoruz. Burası Osmanlı döneminden kalma. Önceden bu çaylarda çok su vardı. 12 ay un öğütülürdü. Şimdi 6 ay dönüyor” dedi.

