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03 Haziran 2021 Perşembe 12:00:00 - Güncelleme:03 Haziran 2021 Perşembe 12:00:00

Teknoloji bağımlılığı patladı

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Pandemide telefon ve tabletlerle geçirilen zaman arttı. Çağımızın yeni bağımlılığı teknoloji oldu. Bu nedenle bir birim oluşturan Yeşilay'dan şimdiye kadar 500 kişi psikolojik destek aldı.

Hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelen telefon, bilgisayar, akıllı cihazlar, oyun konsolları gibi dijital aygıtların kontrolsüz kullanımı, teknoloji bağımlılığını tetikledi. Toplumu ve gençliği zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan, bağımlılıklarla mücadele eden Yeşilay da, teknoloji bağımlılığı ile ilgili de destek vermeye başladı.

HERKES ARAYIP DESTEK ALABİLİR

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) bu bağımlılıkla mücadele edebilmek için 105 noktada psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan bir ekip kurdu. İsteyen herkesin ücretsiz olarak arayıp online destek alabildiği ekip şimdiye kadar 500 kişiye hizmet verdi. İstatistikler, pandemide başvuruların yarı yarıya arttığını gösterdi.

Etiketler : teknoloji bağımlılığı pandemi yeşilay yaşam haberleri
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