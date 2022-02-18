TEKNOFEST'ten Yine Bir İlk: Dikey İnişli Roket Yarışması

Ülkemizin gelecek 10 yıldaki teknolojik ilerleme yol haritasında yer alan "Roket İtkili İniş Sistemleri" hakkında lisans ve yüksek lisans seviyesinde eğitim görmekte olan öğrencilerin bilgi edinmesini sağlamak ve gençlere farklı disiplinlerde bilgi ve tecrübeye sahip üyelerle takım halinde tasarım yapma yeteneğini kazandırmayı amaçlayan yarışma TUBİTAK SAGE yürütücülüğünde düzenleniyor. Yarışmada takımlardan tasarlayacakları roketin yarışma komitesi tarafından sağlanacak olan havada askıda tutma sistemi ile adaptasyonunu sağlamaları ve roketin serbest bırakılmasının ardından soğuk gaz itki sistemi kullanarak kontrollü şekilde yere inmesi bekleniyor. Yarışmaya başvurular 28 Şubat tarihine kadar yapılabiliyor.

TEKNOFEST yarışmaları kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen yarışmaya yurt içi ve yurt dışında öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencileri ve ayrıca mezunları katılabiliyor. Yarışmaya katılan takımların 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında Ankara'da yarışacağı Dikey İnişli Roket Yarışmasında birincilik ödülü 40.000 TL, ikincilik ödülü 30.000 TL ve üçüncülük ödülü 25.000 TL olarak belirlendi. Yarışmada dereceye giren takımlar ödüllerini 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihlerinde Samsun Çarşamba Havalimanında düzenlenecek TEKNOFEST'te alacaklar.