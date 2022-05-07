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07 Mayıs 2022 Cumartesi 17:25:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2022 Cumartesi 17:25:00

Teknesini Tuzla'da yata dönüştürüyor

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Dünyaca ünlü Fransız aktör Gerard Depardieu Türkiye'ye geldi.

Dünyaca ünlü Fransız aktör Gerard Depardieu Türkiye'ye geldi. Deniz ve balıkçılık tutkusu olan Depardieu, yapım aşamasında olan yatı hakkında bilgi almak için Tuzla'ya gitti. Fransız aktörün Türkiye'de ev olarak kullanacağı balıkçı teknesi, Tuzla'da 'yat' a dönüştürülüyor. 73 yaşındaki oyuncu, denizde huzur bulup dinlendiğini belirterek, "Türkiye'de yatçılık çok ilerlemiş durumda, bittiğinde Ege'yi gezeceğim" dedi.

Etiketler : gerard depardieu türkiye tekne yat
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