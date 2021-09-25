VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tekirdağ'da yangın: 2 ev kullanılamaz hale geldi
Miçotakis'ten Türkiye açıklaması
ABD 3 bin 500 yıllık 'Gılgamış Rüya Tableti'ni Irak'a iade etti
Sosyal medya dolandırıcılığı operasyonu: 33 gözaltı
ABD Afganistan'a insani yardım sağlanmasına izin verdi
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
ABD'de 3'üncü doz aşı yapılacaklar listesinde güncelleme
Almanya'da nüfus yaşlanıyor: Ekonomik büyüme de yavaşlıyor
Ankara Valiliği: Öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Türkiye'de 27 bin 197 yeni vaka tespit edildi
Başkan Erdoğan'dan iklim krizi mesajı!
3 terörist etkisiz hale getirildi
Çiftçiye 59 milyon 271 bin liralık destek ödemesi
Rusya'da seçim: Putin'in partisi 324 milletvekili ile Duma'ya girdi
Terör devleti İsrail, 10 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı
Aileler Yarışıyor: Hafta içi her akşam, 21.00
Ziraat Bankası ve Ankara Üniversitesi'nden Finansal Eğitim Alanında Önemli İş Birliği
Fenerbahçe'ye Attila Szalai piyangosu!
Kripto para hisselerinde Çin depremi
Brozovic rest çekti! Hakan Çalhanoğlu krizi Inter'i ikiye böldü!
Aldığı talimatı itiraf etti: Önüne ne geliyorsa yak!
Gangsterlerin mahkemedeki hesaplaşması
Laschet'ten Türklere çağrı: Bana oy verin
25 Eylül 2021 Cumartesi 01:02:00 - Güncelleme:25 Eylül 2021 Cumartesi 01:02:00

Tekirdağ'da yangın: 2 ev kullanılamaz hale geldi

Kaynak: DHA

ABONE OL

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında yan yana bulunan tek katlı 2 ev yanarak kullanılamaz hal geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Malkara'nın Kozyörük Mahallesi Çamlık Sokak üzerinde Haşim Yel'e ait kullanılmayan tek katlı iki ayrı evde meydana geldi.

Bir evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında alevler kısa sürede yandaki eve sıçradı.

Tekirdağ'da yangın: 2 ev kullanılamaz hale geldi

İki ayrı evdeki alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürmeye çalıştı.

Bu sırada sokağa çıkan mahalleli, alevlerin kendi evlerine sıçramasından endişe etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

Etiketler : Yangın Tekirdağ Malkara'
Bir kez daha barıştılar

Bir kez daha barıştılar
Golf severler Bodrum'da buluştu

Golf severler Bodrum'da buluştu
Karantina bitti alışverişe koştu

Karantina bitti alışverişe koştu
Kolçak'ı dijital düetle anacak

Kolçak'ı dijital düetle anacak
Kemoterapi zor bir süreçti

Kemoterapi zor bir süreçti
Hadise çocuk istiyor

Hadise çocuk istiyor
Evde kuzu besledim

Evde kuzu besledim
Bostancı kampı

Bostancı kampı
Estetik değil, bant hilesi

Estetik değil, bant hilesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER