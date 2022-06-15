Tekirdağ'da lavanta turizmi
Tekirdağ'da üreticilerin son yıllarda yetiştirme kolaylığı ve ekonomik getirisi dolayısıyla kıraç arazilerin değerlendirilmesi için ektiği lavantaların kentteki ekim alanı 1100 dekara ulaştı.
Tekirdağ'da üreticilerin son yıllarda yetiştirme kolaylığı ve ekonomik getirisi dolayısıyla kıraç arazilerin değerlendirilmesi için ektiği lavantaların kentteki ekim alanı 1100 dekara ulaştı. Her bir tarla bitkinin çiçek açtığı 3 hafta boyunca adeta birer fotoğraf stüdyosunu andırıyor, tarlalarda görsel şölen yaşanıyor. Tarlaları ziyaret eden vatandaşlar kurulan dekorlarda fotoğraf çektiriyor.