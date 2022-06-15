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15 Haziran 2022 Çarşamba 18:30:00 - Güncelleme:15 Haziran 2022 Çarşamba 18:30:00

Tekirdağ'da lavanta turizmi

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Tekirdağ'da üreticilerin son yıllarda yetiştirme kolaylığı ve ekonomik getirisi dolayısıyla kıraç arazilerin değerlendirilmesi için ektiği lavantaların kentteki ekim alanı 1100 dekara ulaştı.

Tekirdağ'da üreticilerin son yıllarda yetiştirme kolaylığı ve ekonomik getirisi dolayısıyla kıraç arazilerin değerlendirilmesi için ektiği lavantaların kentteki ekim alanı 1100 dekara ulaştı. Her bir tarla bitkinin çiçek açtığı 3 hafta boyunca adeta birer fotoğraf stüdyosunu andırıyor, tarlalarda görsel şölen yaşanıyor. Tarlaları ziyaret eden vatandaşlar kurulan dekorlarda fotoğraf çektiriyor.

Etiketler : Tekirdağ lavanta 1100 dekar
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