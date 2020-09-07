Tekirdağ'da boya fabrikasında korkutan yangın
Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı bir kimyevi boya fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan fabrika, güçlükle kontrol altına alındı, fabrika ise kullanılamaz hale geldi.
Vakıflar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mahallesi D100 kara yolunun İstanbul-Edirne istikametinde bulunan, kimyevi boya üreten fabrikanın üretim bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye giden 6 itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.
Yangın sırasında fabrikanın üretim bölümünde herhangi bir çalışan bulunmadığı belirtildi.
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