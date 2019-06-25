Tekirdağ'da 39 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, Dambaslar Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren Hayrabolu Jandarma Komutanlığı ekipleri durumundan şüphelendikleri iki minibüsü durdurdu.

Araçlarda yapılan kontrolde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan Afganistan, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Araç sürücüleri, İ.A ve N.G, gözaltına alındı.

AA