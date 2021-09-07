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07 Eylül 2021 Salı 15:30:00 - Güncelleme:07 Eylül 2021 Salı 15:30:00

Tek yumurta ikizleri ikizlerle evlendi

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Adıyaman'da tek yumurta ikizi Abuzer ile Gaffari Koparal kardeşler, kendileri gibi tek yumurta ikizi olan Nursel ve Nurgül Tepe kardeşlerle dünya evine girdi.

Adıyaman'da tek yumurta ikizi Abuzer ile Gaffari Koparal kardeşler, kendileri gibi tek yumurta ikizi olan Nursel ve Nurgül Tepe kardeşlerle dünya evine girdi.

Gelinlerden Nursel Koparal "Kardeşimle ikiz olan kardeşlerle evlenmek istiyorduk, çok şükür hayalimiz gerçekleşti. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Çiftlerin nikahını Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç kıyarken, şahitliğini ise Vali Mahmut Çuhadar yaptı.

Etiketler : Adıyaman tek yumurta ikizi Abuzer ile Gaffari Koparal Nursel ve Nurgül Tepe
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