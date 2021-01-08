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08 Ocak 2021 Cuma 20:04:00 - Güncelleme:09 Ocak 2021 Cumartesi 17:49:00

Tek parmağıyla senaryo yazdı

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Yüzde 97 bedensel engelli Muhammet, 3 yılda tek parmağını kullanarak 5 bölüm ve 80 sayfadan oluşan film senaryosu kaleme aldı. Şimdi tek isteği, yazdıklarının beyaz perdeye aktarılması.

Elazığ'da kas erimesi hastalığı nedeniyle 10 yıldır yatağa bağımlı ve ventilatör cihazıyla yaşamını sürdüren Muhammet Uçur, hayata senaryo yazarak tutunuyor. 26 yaşındaki Muhammet, aynı hastalık nedeniyle yaşamını yitiren ağabeyi Harun ile 3 yıl önce, Gazi Osman Paşa'nın Plevne Zaferi'ni konu alan 'Plevne Kahramanı Osman Paşa' adını verdiği hikayeyi yazmaya başladı.

MOUSE KULLANMASI ÇOK ZOR OLDU

Abisi öldükten sonra tek başına yazmaya devam etti. Muhammet, yüzde 97 bedensel engeline rağmen 3 yılda tek parmağını kullanarak 5 bölüm ve 80 sayfadan oluşan senaryoyu tamamladı. Senaryosunun dizi ve film olarak değerlendirilmesini isteyen Muhammet, "Bir parmağımla mouse kullandım. İlk başta zor oldu ama 'inanıyorsanız üstünsünüz' diyerek yazdım” dedi.

Muhammet Uçur'un babası Kazım Uçur, çocuklarının okuması için elinden geleni yaptığını ifade ederek şunları söyledi; "Muhammet de liseyi bitirdi. Oğlumun biri 20 yaşlarında, Harun ise 35 yaşında vefat etti. O da 'Yaş 35 yolun tamamı' diye bir kitap yazdı.”

Muhammet’in diğer ağabeyi Ömer Uçur da, “Bilgisayarı tek parmakla kullansa da yılmadan yazmış olması gurur verici bir davranış. Bunun filme dönüştürülmesini istemesi onun en çok istediği şey. İnşallah hayali gerçekleşir” dedi. 

Etiketler : Muhammet Uçur bedensel engelli senaryo
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