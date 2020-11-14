Tek kadın kalaycımız Diyarbakır'da

Akar, 17 yaşında çırak olarak girdiği atölyede, bakırın zorlu birçok aşamasını ustalarının da desteğiyle pes etmeyerek geçip, 7 yıl sonra iyi bir seviyeye gelerek usta olmaya başladı. Kadının elinin narin ve zarif olduğunu, aynı şekilde bakırın da o şekilde olduğunu belirten Akar, Diyarbakır'ın tek bakır ustası, Türkiye'nin de tek kalaycı ustası olduğunu ileri sürdü.