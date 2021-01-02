  • BIST
    1476.72
  • Dolar
    7,4343
  • Euro
    9,0797
  • Altın
    452,9810
İstanbul
11 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
Çin aşısına gönüllü olmuştu: Tek dozda şaşırtan sonuç
'Somali'de vatandaşlarımızı hedef alan hain saldırıyı lanetliyorum'
"Yatacak yerimiz de verecek cevabımız da var"
Başkan Erdoğan: Türkiye'nin ilerlemesine tahammül edemiyorlar
CHP'de yeni skandal: Yolsuzluk içinde yolsuzluk hikayesi
Meteoroloji son dakika hava durumu... 4 il için kritik çığ uyarısı!
CHP Genel Başkanı güvenilir bulunmadı... Tepki mi takiyye mi"
Yılbaşını kana bulayacaklardı! Onlarca kişi gözaltına alındı
FarmVille'nin fişi çekildi
Palandöken'in zirvesinde karavanlı hayat
Sokak hayvanlarına klarnetli konser
SMA hastası Yağmur yardım bekliyor
Tek isteği koşmak
İlk ses mutluluğu
Yeni yılda Serenay'ı sildi
43 bin liralık şıklık
Tek eksiği aşk
Sahnede değil dijitalden seslendiler
Farah'tan İnci itirafı
Senenin sürprizi İrem'den
Fotoğraf için kıyafetim uygun
Karavanını sokağına park etti
Tek aşıyla da koruma sağlanabiliyor
02 Ocak 2021 Cumartesi 02:19:00 - Güncelleme:02 Ocak 2021 Cumartesi 17:21:00

Tek isteği koşmak

ABONE OL

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan alüminyum doğrama ustası Ali İhsan Yıldırım ve eşi İlknur Yıldırım'ın (37) 1 Ocak 2014 tarihinde 6,5 aylık olarak 'Özge' adını verdikleri bebekleri dünyaya geldi.

İddiaya göre, özel bir hastanede kuvözde bacağına takılan kateter nedeniyle sol bacağını diz kapağından kaybeden Özge Yıldırım'ın yürümesi için baba Ali İhsan Yıldırım evinin tavanına düzenek kurdu. Bu sayede yürümeye başlayan minik Özge için ilk olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi devreye girdi ve küçük kızın fizik tedavi ve protez ihtiyaçlarını karşıladı. İstanbul´da yaklaşık 20 gün süren çalışmalar sonunda Özge yeni proteziyle taburcu oldu. Antalya´da kullandığı protezden daha gelişmiş özelliklere sahip proteziyle alıştırma yürüyüşleri yapan Özge, tek başına yürüyüp merdivenleri de çıkabilir hale geldi. Yıldırım ailesine vatandaşlar ve özel bir dernek maddi yardımda bulundu. Baba Yıldırım, yardımlar sonrası alınan ve yaklaşık 50 bin TL maliyeti bulan yeni protezi alarak uyum sürecinin atlatılması için İstanbul´a gitti. Özel bir protez merkezinde yeni protez takılan minik Özge, 3 hafta sürecek uyum sürecinde uzmanlarla yürüme eğitimi aldıktan sonra tekrar Antalya´daki evlerine döndü.

MUMLARI ÜFLERKEN 'KOŞACAĞIM' DEDİ'

1 Ocak 2014'te dünyaya gelen Özge için ailesi bugün doğum günü sürprizi gerçekleştirdi. `İyi ki doğdun Özge´ yazılı pastayı ışıkları kapattıktan sonra getiren baba Ali İhsan Yıldırım ile kızı Özge, mumları birlikte üfledi. Yeni yıla ve yaşına yeni proteziyle giren Özge, mumları üflerken yeni proteziyle beraber koşmak istediğini söyledi.

4,5 aydır Özge'nin protez mücadelesiyle uğraştıklarını ve sonunda kazandıklarını dile getiren baba Ali İhsan Yıldırım (37), "Çok mutluyuz, sonunda İstanbul'da 'Yeni Ufuklar Derneği' bize protezin her aşamasında yardımcı oldu. Her türlü bize yardımcı oldular. Bu arkadaşların sayesinde protezini baştan aşağıya yeniledik. Mutluyuz, 4,5 aylık bir mücadelenin ardından amacımıza ulaştık, protezimize kavuştuk" dedi. Özge'nin yeni yıla ve yeni yaşına yeni proteziyle girdiğini ifade eden baba Yıldırım, çocuğunun da kendilerinin de mutlu olduğunu söyledi. Özge'nin yeni proteziyle rahat yürüdüğüne dikkat çeken Yıldırım, "Eski protezine göre güzel yürüyor. Bu protezin dizi de değişti, dışına kaplama da yaptırdık daha da güzelleşti" diye konuştu.

Etiketler : özge kuvöz bacak
Sen Çal Kapımı'nın yıldızı Kerem Bürsin: Yılbaşında hep evde olurum

Sen Çal Kapımı'nın yıldızı Kerem Bürsin: Yılbaşında hep evde olurum
Sürprizler yolda

Sürprizler yolda
Pınar Altuğ: Amaç izole olmak tatil değil

Pınar Altuğ: Amaç izole olmak tatil değil
Demet Akalın'ın kızı Hira bebek arabasında

Demet Akalın'ın kızı Hira bebek arabasında
Aslışah Alkoçlar nazardan korktu yeğeni Alara'yı sildi

Aslışah Alkoçlar nazardan korktu yeğeni Alara'yı sildi
Yağmur Tanrısevsin: Saygısızlığa tahammülüm yok

Yağmur Tanrısevsin: Saygısızlığa tahammülüm yok
Beren Saat'in 2 saat bakım keyfi

Beren Saat'in 2 saat bakım keyfi
Gülşen'i tanıyabilene aşk olsun

Gülşen'i tanıyabilene aşk olsun
En iyi kısa filmi seçecek

En iyi kısa filmi seçecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER