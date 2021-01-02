Tek isteği koşmak

İddiaya göre, özel bir hastanede kuvözde bacağına takılan kateter nedeniyle sol bacağını diz kapağından kaybeden Özge Yıldırım'ın yürümesi için baba Ali İhsan Yıldırım evinin tavanına düzenek kurdu. Bu sayede yürümeye başlayan minik Özge için ilk olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi devreye girdi ve küçük kızın fizik tedavi ve protez ihtiyaçlarını karşıladı. İstanbul´da yaklaşık 20 gün süren çalışmalar sonunda Özge yeni proteziyle taburcu oldu. Antalya´da kullandığı protezden daha gelişmiş özelliklere sahip proteziyle alıştırma yürüyüşleri yapan Özge, tek başına yürüyüp merdivenleri de çıkabilir hale geldi. Yıldırım ailesine vatandaşlar ve özel bir dernek maddi yardımda bulundu. Baba Yıldırım, yardımlar sonrası alınan ve yaklaşık 50 bin TL maliyeti bulan yeni protezi alarak uyum sürecinin atlatılması için İstanbul´a gitti. Özel bir protez merkezinde yeni protez takılan minik Özge, 3 hafta sürecek uyum sürecinde uzmanlarla yürüme eğitimi aldıktan sonra tekrar Antalya´daki evlerine döndü.



MUMLARI ÜFLERKEN 'KOŞACAĞIM' DEDİ'

1 Ocak 2014'te dünyaya gelen Özge için ailesi bugün doğum günü sürprizi gerçekleştirdi. `İyi ki doğdun Özge´ yazılı pastayı ışıkları kapattıktan sonra getiren baba Ali İhsan Yıldırım ile kızı Özge, mumları birlikte üfledi. Yeni yıla ve yaşına yeni proteziyle giren Özge, mumları üflerken yeni proteziyle beraber koşmak istediğini söyledi.

4,5 aydır Özge'nin protez mücadelesiyle uğraştıklarını ve sonunda kazandıklarını dile getiren baba Ali İhsan Yıldırım (37), "Çok mutluyuz, sonunda İstanbul'da 'Yeni Ufuklar Derneği' bize protezin her aşamasında yardımcı oldu. Her türlü bize yardımcı oldular. Bu arkadaşların sayesinde protezini baştan aşağıya yeniledik. Mutluyuz, 4,5 aylık bir mücadelenin ardından amacımıza ulaştık, protezimize kavuştuk" dedi. Özge'nin yeni yıla ve yeni yaşına yeni proteziyle girdiğini ifade eden baba Yıldırım, çocuğunun da kendilerinin de mutlu olduğunu söyledi. Özge'nin yeni proteziyle rahat yürüdüğüne dikkat çeken Yıldırım, "Eski protezine göre güzel yürüyor. Bu protezin dizi de değişti, dışına kaplama da yaptırdık daha da güzelleşti" diye konuştu.