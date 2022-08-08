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08 Ağustos 2022 Pazartesi 19:30:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2022 Pazartesi 19:30:00

Tek göz odada dünya turu

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73 yaşındaki Yusuf Tatlı, tek odalı evinde yalnızlığını kitaplarla gideriyor.

Bir yılda 125 kitap okuyarak kütüphaneden ödül alan Yusuf Dede, 'Zamanında çok gezdim şimdi kitaplar sayesinde dünyayı geziyorum' diyor.

MADDİYATI OLMADIĞI İÇİN GEZEMİYOR

Eşinden 20 yıl önce boşandıktan sonra Almanya'ya giden Yusuf Tatlı 9 yıl sonra Türkiye'ye döndü. Memleketi Kastamonu'da tek göz odalı bir eve yerleşen Yusuf Tatlı gezmeyi çok sevmesine rağmen maddi imkanı olmadığı için kendini eve kapattı. Tek arkadaşı kitaplar oldu. Geçen yıl Kastamonu İl Halk Kütüphanesinden 125 kitap alarak okuyan Yusuf Dede, ödüle layık görüldü.

'KİTAP GÖRÜNCE OKUMADAN BIRAKMAM'

"Kitap gördüğümde okumadan bırakmıyorum. Ben saymadım ama saymışlar. Yaklaşık 125 kitap okumuşum. Ödül olarak güzel kitaplar verdiler" diyen Yusuf Dede, "Gençliğimde çok yerler gezdim. Avrupa'nın her yerine gittim sayılır. Türkiye'de birçok yer gezdim. Şu anda kitaplara giriyorum, kitaplarla dünyayı geziyorum. Dünyanın her tarafını görüyorum" diye konuştu.

Haftada 3-4 kitap okuduğunu söyleyen Yusuf Tatlı, "Kitap her derde devadır. Ekmeğe, suya nasıl ihtiyaç varsa buna da ihtiyaç var. Kitap insanın kederini unutturur" dedi.

Etiketler : yusuf tatlı kitap kütüphane
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