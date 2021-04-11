  • BIST
    1393.24
  • Dolar
    8,1550
  • Euro
    9,7089
  • Altın
    457,3120
İstanbul
3 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fransa Başbakanı Cezayir'e ziyaretini iptal etti
Sunucuydu şimdi sepetçi
Klarnetli emniyet
Bu heykeller gönül gözüyle yapıldı
Tek başlarına yaşıyor virüsten korkmuyorlar
Ramazan ayında salgına yönelik hangi önlemler alınacak?
Başkan Erdoğan'dan dünyaya net mesaj: Artık o günler geride kaldı
Bazı illerde imsak aynı iftar farklı... Diyanet nedenini açıkladı
Selimiye Camii Ramazan-ı Şerif'i bekliyor
İdlibliler ramazan ayına hayat pahalılığının pençesinde giriyor
Bakan Kurum açıkladı: Risk altında
Salgını atlatan kişilere uzmanından uyarı
Sağlık çalışanları için podyumda
Düğün heyecanı tam gaz
İstanbul Yansın'la listelerde
Dinleyicilerimi dinlendireceğim
Her şey kızının hayalleri için
Bodrum'a kaçtılar
Ramazan ayının ruhu TRT'de özel içeriklerle yansıtılacak
Gerekçeli karar açıklandı
Kent merkezi Nisan ayında beyaza büründü
Bu kadarına da pes!
Dünyanın teknoloji olarak en ilerisi! Tarihi testin ilki başarıyla yapıldı
Sorumluluk yükleyen şarkı
11 Nisan 2021 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:11 Nisan 2021 Pazar 16:29:00

Tek başlarına yaşıyor virüsten korkmuyorlar

ABONE OL

VAN'ın Çatak ilçesine 42 kilometre uzaklıkta Kato Dağı eteklerindeki terör olayları nedeniyle boşaltılan mahallelerine 11 yıl önce geri dönüp, bir bölümü yıkılan okula yerleşen Derviş (56) ve Ayşe Muhan (52) çifti, tek başlarına yaşam sürüyor.

Elektrikleri olmadığı için gaz lambasıyla aydınlatma ihtiyaçlarını karşılayıp, sobanın üzerinde yemeklerini pişiren, pilli el radyosu ile de dünyadan haber alan Muhan çifti, salgın döneminde hiç maske takmadıklarını, virüsten de korkmadıklarını söyledi.

Çatak ilçesine 42 kilometre uzaklıkta, Van, Siirt ve Hakkari illerinin sınırını belirleyen Kato Dağı eteklerindeki 50 haneli Övecek Mahallesi, 1995 yılında güvenlik nedeniyle boşaltıldı. Mahallede oturan 7 çocuklu Ayşe ve Derviş Muhan çifti de Van'a yerleşti. Burada iş imkânı bulamayan Derviş Muhan, ailesiyle birlikte Türkiye'nin farklı illerine gitti. Memleket özlemi çeken aile, yıllar sonra tekrar Van'a döndü. Bir süre kent merkezinde yaşayan Ayşe ve Derviş Muhan çifti, 11 yıl önce, bir zamanlar boşaltmak zorunda kaldıkları mahalleye yerleşme kararı aldı. Derviş ve Ayşe Muhan çifti, evlerin harabeye döndüğü mahallede, bir kısmı sağlam kalan okulu düzenleyerek buraya yerleşti. Çiftin çocukları ise Van kent merkezinde dedelerinin yanında yaşamlarını sürdürüyor.

Kışın yolları kar nedeniyle kapanan ulaşımın güçlükle sağlandığı mahallenin tek sakinleri Muhan çifti, bölgede çobanlık yaparak geçimini sağlıyor. Büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüştürülen köyde yıllardır bir kısmı yakınlarına ait olan koyun ve keçileri otlatan Muhan çifti, elektrik olmadığı için gaz lambasıyla evi aydınlatıyor, pille çalışan bir el radyosuyla dünyadan haber alıyor. Evdeki sobanın üzerinde yemeklerini pişiren çifti, koronavirüs döneminde şu ana kadar hiç maske takmadıklarını söyledi.

Hayvanlarından elde ettikleri et ve süt ürünlerini tüketerek yaşamlarını sürdürdüklerini belirten Derviş Muhan, "Siz hoşgeldiniz. Biz köyümüzdeyiz. Burada hayvanlara bakıyoruz. Biz yazında kışında burdayız. Elektrik yok. Burada köyde virüs yok. Şehirde var ama burada yok. Hiç maske takmadık. Burada hastalık yok" dedi.

En büyük eksiklerinin elektrik olduğunu belirten Ayşe Muhan ise şu ana kadar hiç maske takmadığını belirterek, dağların arasında tek kaldıkları köyde virüsün olmadığını söyledi.

Etiketler : van çatak koronavirüs
Serdar'ın hikayesi Seçil'den

Serdar'ın hikayesi Seçil'den
Artık yumurta çiftliği var

Artık yumurta çiftliği var
Boğaza karşı romantizm

Boğaza karşı romantizm
Tek ilaç moral!

Tek ilaç moral!
Hayali kız çocuğu

Hayali kız çocuğu
Aramızda büyük bir sevgi var!

Aramızda büyük bir sevgi var!
TİKTOK çocukların yeri değil

TİKTOK çocukların yeri değil
Aşımı yaptırdım çok iyiyim

Aşımı yaptırdım çok iyiyim
Yedi bin TL hesabında

Yedi bin TL hesabında

EN ÇOK OKUNAN HABERLER