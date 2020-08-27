  • BIST
    1108.93
  • Dolar
    7,3550
  • Euro
    8,7105
  • Altın
    456,7310
İstanbul
18 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Selçuk duyurdu: Destek ve yardımlar 31 milyar lirayı aştı
Tekneleri arızalanan 145 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
Yunan parlamentosundan provokatif karar! Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını onayladı
Kılıçdaroğlu, CHP'nin kapatmış olduğu uçak fabrikasını unuttu! Hükümete yüklendi
Irak'ın Zap ve Hakurk bölgelerinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn 'reform çalışmalarını' siyasi liderlerin zorlaştırdığını söyledi
Tedbirlere uymayanlar HES üzerinden şikayet edilebilecek
Heniyye: İsrail-BAE anlaşmasının hedefi, Türkiye'nin rolünü sınırlayacak ittifak kurmak
Bakan Akar, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Urisky ile görüştü
Bakan Koca: 1491 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 26 kişi hayatını kaybetti
Bakan Kurum, Dereli'de yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı
ABD'de 1 milyon kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulundu
Bakan Soylu, Yağlıdere ve Espiye'de incelemelerde bulundu
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2020 YKS Sınavlarında büyük başarılara imza attı
Yeni Zelanda'daki katil için hesap zamanı! Şehit eşinden duygulandıran söz: O benim için bir Ertuğru ...
Antalya'da platonik aşık olduğu kadının ablasını 3 yerinden bıçakladı! Şüpheli yakalandı
Galatasaraylı basketbolcu koronavirüse yakalandı
Başkan Erdoğan'dan Vahdettin Köşkü'nde önemli kabul
Yeni adli yılda koronavirüs tedbirleri
TÜBİTAK'ın geliştirdiği yerli ve milli mayın dedektörü 'OZAN' TSK'nın envanterine girdi
Bakan Albayrak: Artık toplanan her 100 TL verginin yüzde 85'i vatandaşımıza hizmet olarak geri dönüy ...
ABD'de koronavirüs kabusu sürüyor... Ölü sayısı 183 bini aştı
Fenerbahçe'nin istediği Malang Sarr'dan Chelsea'ye 5 yıllık imza
Putin: Lukaşenko'nun talebi üzerine özel bir polis gücü oluşturduk
27 Ağustos 2020 Perşembe 19:28:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2020 Perşembe 19:28:00

Tedbirlere uymayanlar HES üzerinden şikayet edilebilecek

ABONE OL

Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yeni bir uygulama başlatıldı. Vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine aykırı durumları Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden ihbar edebilecek.

Salgınla mücadele her geçen gün önem kazanıyor. Bakanlıklar da bunun için yeni uygulamaları hayata geçiriyor. Bu uygulamalardan biri de Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda başlatıldı. Vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine aykırı durumları yetkililere anında iletebilecek.

İçişleri Bakanlığı, daha önce Kırıkkale'de pilot olarak devreye alınan İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) uygulamasını ülke genelinde yaygınlaştırdı.

Denetim planlamasını ve koordinasyonunu sağlamak, ekiplerin sevk ve idare işlerini yürütmek, gelen ihbar ve şikayetleri denetim ekipleri aracılığıyla sonuçlandırmakla görevli il/ilçe salgın denetim merkezleri, 7/24 esasına göre faaliyet gösteriyor.

HES İLE İHBAR

Vatandaşlar, karşılaştıkları aykırı durum veya davranışları şu yollarla il ya da ilçe salgın denetim merkezlerine anında iletebilecek.

- Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden,

- 112, 155 ve 156 çağrı numaralarını arayarak,

- Valilik ve kaymakamlıkça belirlenen ihbar hatlarını kullanarak.

Amaç, ihbar ve şikayet için etkin bir denetim mekanizması oluşturmak.

FOTOĞRAF VEYA VİDEOYLA İHBAR EDİLEBİLİYOR

HES uygulamasının “İhbarda Bulun” bölümüne giriliyor. Kural ihlalini bildirmek için gerekli bölümler dolduruluyor.

Kurallara uymayanlar fotoğraf veya video çekilerek de ihbar edilebiliyor. Bilgileriniz üçüncü kişilerle paylaşılmıyor.

Siz de karşılaştığınız kural ihlallerini bildirerek virüsün kontrol altına alınmasına yardımcı olabilirsiniz.

Video, animasyon: Naz İrem Üstündağ

EN ÇOK OKUNAN HABERLER