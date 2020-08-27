Tedbirlere uymayanlar HES üzerinden şikayet edilebilecek

Salgınla mücadele her geçen gün önem kazanıyor. Bakanlıklar da bunun için yeni uygulamaları hayata geçiriyor. Bu uygulamalardan biri de Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda başlatıldı. Vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine aykırı durumları yetkililere anında iletebilecek.

İçişleri Bakanlığı, daha önce Kırıkkale'de pilot olarak devreye alınan İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) uygulamasını ülke genelinde yaygınlaştırdı.

Denetim planlamasını ve koordinasyonunu sağlamak, ekiplerin sevk ve idare işlerini yürütmek, gelen ihbar ve şikayetleri denetim ekipleri aracılığıyla sonuçlandırmakla görevli il/ilçe salgın denetim merkezleri, 7/24 esasına göre faaliyet gösteriyor.

HES İLE İHBAR

Vatandaşlar, karşılaştıkları aykırı durum veya davranışları şu yollarla il ya da ilçe salgın denetim merkezlerine anında iletebilecek.

- Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden,

- 112, 155 ve 156 çağrı numaralarını arayarak,

- Valilik ve kaymakamlıkça belirlenen ihbar hatlarını kullanarak.

Amaç, ihbar ve şikayet için etkin bir denetim mekanizması oluşturmak.

FOTOĞRAF VEYA VİDEOYLA İHBAR EDİLEBİLİYOR

HES uygulamasının “İhbarda Bulun” bölümüne giriliyor. Kural ihlalini bildirmek için gerekli bölümler dolduruluyor.

Kurallara uymayanlar fotoğraf veya video çekilerek de ihbar edilebiliyor. Bilgileriniz üçüncü kişilerle paylaşılmıyor.

Siz de karşılaştığınız kural ihlallerini bildirerek virüsün kontrol altına alınmasına yardımcı olabilirsiniz.

Video, animasyon: Naz İrem Üstündağ