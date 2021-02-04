Tedavide tanışıp evlendiler! Diyalizde hayatları değişti

Konya'nın Karapınar İlçesi'nde yaşayan 33 yaşındaki İsa ile Selda Fındıkçıoğlu çifti, 2010'da Konya'daki bir hastanede diyaliz tedavisi gördükleri sırada tanıştı. Çift, bir yıl sonra, iyi ve kötü günde birlikte olmak için, nikah masasına oturdu. Doktorlar, "Çocuğunuz olmaz" demesine rağmen, 3 yıl sonra Hacer Nisa adında bir çocukları oldu.

BİRBİRİMİZİ TAMAMLIYORUZ



Yaklaşık 17 yıldır böbrek hastası eşi Selda Fındıkçıoğlu'yla 100 kilometre yol kat ederek gittiği Konya'daki hastanede tedavi gören İsa Fındıkçıoğlu, 3 senedir evde diyaliz tedavisi görüyor. Haftada bir gün semt pazarında tezgah açarak geçimlerini sağladığını söyleyen İsa Fındıkçıoğlu, "Hastalıkta, sağlıkta birbirimizi tamamlıyoruz" dedi.

İsa Fındıkçıoğlu, "2011'de, babamdan aldığım böbrek sayesinde böbrek nakli oldum. Ancak 6 yıl sonra çürüyen böbreklerim iflas etti. Tekrar diyaliz makinesine bağlı yaşam sürmeye başladım" diyor.

Selda Fındıkçıoğlu "Bir süre arkadaş kaldık, evlenmeden önce 'Senin hastalığın belli, benim hastalığım belli. Birbirimize destek olacaksak bu iş olsun' dedik. Allah'a şükür hiçbir sıkıntımız olmadı" diye konuştu.