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01 Temmuz 2019 16:46 | Pazartesi

'Tecavüz'le suçlanan profesör, cezaevinden çıkıp emekli oldu

Ankara'da kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye (23) tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan ve savcılık kararıyla resen tahliye edilen, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan B., cezaevinden çıkınca emekli olmak için dilekçe verdi. Dilekçesi üniversite tarafından onaylanan Hasan B.'nin emekliye ayrıldığı öğrenildi.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Hasan B., nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye tecavüz ettiği iddiasıyla mahkemece tutuklandı. Hasan B., bir süre cezaevinde kaldıktan sonra savcının kararıyla resen tahliye edildi. Bu gelişme üzerine mağdur Ç.B.'nin avukatı Aslı Arıhan, Hasan B.'nin tekrar tutuklanması için girişimde bulundu. Hasan B. ise tutukluluğu sona erdikten sonra 18 Haziran'da Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'ne dilekçe vererek, emekliye ayrılmak istediğini belirtti. Hasan B., dilekçesinde, 18 Haziran'ın mesai saati bitiminden itibaren emekliye sevk edilmesi talebini kaydetti. Olayın basında haber olarak yer aldığı ve kamuoyunca öğrenildiği 7 Nisan'da yazılı açıklama yaparak, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve öğretim üyesinin açığa alındığını duyuran üniversite yönetimi, Hasan B.'nin dilekçesini işleme koyarak, onayladı.

DİLEKÇEDEN 1 GÜN SONRA EMEKLİ OLDU
 
Hasan B.'nin dilekçesinin rektörlük makamına iletildiği, 19 Haziran 2019 tarihli Personel Daire Başkanlığı yazısında, "Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde fiili hizmeti (25) yılı aşmış bulunan Prof. Dr. Hasan B.'nin 18.06.2019 (mesai bitimi) tarihinden itibaren isteği ile emekliye sevk edilmesini olurlarınıza saygı ile arz ederim" denildi.
 
Emeklilik dilekçesine, aynı gün Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş'in imzasıyla 'olur' verildi. Rektörün onay yazısının eklendiği dilekçe, yine 19 Haziran'da Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşen Apaydın'ın imzasıyla ilgili dağıtım yerlerine gönderildi. Rektörlüğün onayını alan Veteriner Fakültesi Dekanlığı'nca öğretim üyesinin bağlı olduğu Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanlığı'na gönderilen 20 Haziran 2019 tarihli yazıyla Hasan B.'nin emekliye sevk edildiği bildirildi. Prof. Dr. Belgin Sarımehmetoğlu'nun imzaladığı yazıda, "Ana Bilim Dalınız öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan B'nin, 18.06.2019 tarihi mesai bitiminden itibaren kendi isteği ile emekliye sevk edildiğine ilişkin, Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden alınan 19.06.2019 tarihli ve sayılı yazı ekte gönderilmiştir" denildi.
 
YÖK'ÜN KARARI BEKLENMEDEN EMEKLİYE SEVK 
 
Öte yandan Ankara Üniversitesi bünyesinde olayı soruşturmak için kurulan komisyon da çalışmalarını tamamladı. Edinilen bilgiye göre, Hasan B. hakkındaki suçlamaları inceleyen komisyon, en ağır ceza yaptırımı olan 'kamu görevinden çıkarma' cezası verilmesini talep etti. Komisyonun talebi, bu konuda karar makamı olan Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) iletildi; ancak karar beklenirken, öğretim üyesinin emeklilik dilekçesinin işleme koyulması ve emekliye sevk edilmesi dikkat çekti.
 
Hasan B. hakkında, geçmiş yıllarda da öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu yönündeki şikayetler üzerine soruşturma açılmış, üniversitenin ihraç kararı ise YÖK tarafından 'aylıktan kesme' cezasına çevrilmişti.
 
'TECAVÜZCÜ PROFESÖR TUTUKLANSIN' TT OLDU
 
Hasan B.'nin savcılık kararıyla tahliye edilmesine tepkiler ise sürüyor. 'Tecavüz'le suçlanan profesörün tekrar tutuklanması için 'Ankara Kadın Platformu' tarafından sosyal paylaşım sitesi Twitter'da açılan 'TecavüzcüProfesörTutuklansın' hashtag'i TT (trend topic) oldu. Sosyal medya kullanıcıları, cuma günü saat 21.00'de açılan başlığı paylaşımlarında kullandı. Özellikle kadın sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, mesajlarında, Hasan B.'nin tekrar tutuklanması ve suça ortak olduğu iddia edilen veteriner Serkan D. ile tecavüz delillerini kararttığı öne sürülen jinekolog Hüseyin Ş.'nin de cezalandırılması istedi.

(DHA)

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