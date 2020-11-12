Taylardan 33 milyonluk ciro

TİGEM Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece, "Bu yıl 33 milyon liralık bir ciro yaptık. Geçmiş yıla göre yüzde 40'lık daha fazla kazanç elde ederek, rekor kırdık" dedi. TİGEM'in yetiştiricilik faaliyetleri; Karacabey, Anadolu ve Sultansuyu işletmelerinde 49 ana, 12 baba kan hattı ile gerçekleştiriliyor.