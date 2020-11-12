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12 Kasım 2020 Perşembe 20:03:00 - Güncelleme:13 Kasım 2020 Cuma 11:54:00

Taylardan 33 milyonluk ciro

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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), bu yıl gerçekleştirdiği 6 yarış tayı mezadında 242 at satarak, rekor gelir elde etti.

TİGEM Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece, "Bu yıl 33 milyon liralık bir ciro yaptık. Geçmiş yıla göre yüzde 40'lık daha fazla kazanç elde ederek, rekor kırdık" dedi. TİGEM'in yetiştiricilik faaliyetleri; Karacabey, Anadolu ve Sultansuyu işletmelerinde 49 ana, 12 baba kan hattı ile gerçekleştiriliyor.

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