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09 Haziran 2021 Çarşamba 00:58:00 - Güncelleme:09 Haziran 2021 Çarşamba 06:59:00

Tavuklarda Mozart bereketi

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Antalya'da tavuk çiftliği sahibi veteriner Doğan Subaşı, tavuklarının verimini artırmak için opera sanatçısına klasik müzik repertuarı hazırlattı. 'Dünyada 'Mozart etkisi' diye bir gerçek var' diyen Subaşı stresten arınan tavuklarının daha çok yumurtladığını söyledi.

Antalya'da yaşayan veteriner Doğan Subaşı (23), İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun olduktan sonra memleketinde tavuk çiftliği kurdu. Tavukların kümeste stresli olduğunu fark eden Subaşı, bunu gidermek için klasik müzik dinletilmesi gerektiğini öğrendi. Antalya Devlet Opera ve Bale Sanatçısı tenor Devrim Demirel'le görüşerek, tavuklarına özel bir müzik repertuarı hazırlattı.

GÜNLÜK 900 YUMURTA TOPLUYOR

Kümesteki tavuklara bilgisayarla müzik dinletmeye başladı. 2 ay sonra tavukların yumurta veriminin yüzde 10 arttığını tespit eden Subaşı, şimdi kümese ses sistemi yerleştirmek için çalışma yapıyor. 1000 tavuktan günlük 900 kadar yumurta aldığını söyleyen genç girişimci "Dünyada 'Mozart etkisi' diye bir şey var. Klasik müzik frekansı canlılarda stres seviyesini azaltıyor ve verimi artırıyor" dedi.

Başını yukarı kaldırarak, sesin geldiği yeri tespit etmeye çalışan tavuklardan bazılarının bilgisayar üzerine çıkması ilginç görüntüler doğuruyor.

Etiketler : klasik müzik mozart tavuk yaşam haberleri
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