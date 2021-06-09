Tavuklarda Mozart bereketi

Antalya'da yaşayan veteriner Doğan Subaşı (23), İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun olduktan sonra memleketinde tavuk çiftliği kurdu. Tavukların kümeste stresli olduğunu fark eden Subaşı, bunu gidermek için klasik müzik dinletilmesi gerektiğini öğrendi. Antalya Devlet Opera ve Bale Sanatçısı tenor Devrim Demirel'le görüşerek, tavuklarına özel bir müzik repertuarı hazırlattı.



GÜNLÜK 900 YUMURTA TOPLUYOR



Kümesteki tavuklara bilgisayarla müzik dinletmeye başladı. 2 ay sonra tavukların yumurta veriminin yüzde 10 arttığını tespit eden Subaşı, şimdi kümese ses sistemi yerleştirmek için çalışma yapıyor. 1000 tavuktan günlük 900 kadar yumurta aldığını söyleyen genç girişimci "Dünyada 'Mozart etkisi' diye bir şey var. Klasik müzik frekansı canlılarda stres seviyesini azaltıyor ve verimi artırıyor" dedi.

Başını yukarı kaldırarak, sesin geldiği yeri tespit etmeye çalışan tavuklardan bazılarının bilgisayar üzerine çıkması ilginç görüntüler doğuruyor.